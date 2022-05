Rachunki za energię mają zostać obniżone „nawet o 400 funtów” dzięki opodatkowaniu firm energetycznych

Kanclerz Rishi Sunak zapowiada obniżkę rachunków o nawet 400 funtów w ramach nowego planu łagodzenia kryzysu związanego z rosnącymi kosztami życia. Rząd ma wziąć te pieniądze z "dodatkowego" opodatkowania wielkich koncernów.

Brytyjski kanclerz skarbu jest gotów nałożyć jednorazowo tzw. "windfall tax", którym obciążone mają zostać koncerny sektora energetycznego. Uzyskane w ten sposób środki mają zostać przekazane brytyjskim rodzinom i pomóc im w opłaceniu rosnących rachunków za energię. Oficjalnie, Rishi Sunak ogłosi swój plan jeszcze dziś, ale już teraz brytyjskie media informują o jego szczegółach. Jak podaje "The Independent", dofinansowanie do opłat za prąd i ogrzewania może sięgnąć nawet do 400 funtów w skali roku, ale można przypuszczać, że na dopłatę w takiej wysokości będą kwalifikowały się tylko najuboższe gospodarstwa domowe. W ramach "warm home discount scheme" 3 miliony domostw w UK ma otrzymać 150 funtów. Cały, kompleksowy pakiet ma mieć wartość 10 miliardów funtów i obejmować różne inicjatywy, których wspólnym celem będzie "ulżenie" tym, których dotknęły podwyżki rachunków.

Rishi Sunak zapowiada dodatkową pomoc

Kanclerz Sunak szczegółowo omówi swój plan w Izbie Gmin w dniu dzisiejszym. Szeroko zakrojony plan pomocy ma również za zadanie "przykryć" wiadomości związane z publikacją raportu Sue Gray, który ujawnił wszelkie nieprawidłowości, jakie miały miejsce na Downing Street 10 w czasie lockdownu. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Boris Johnson nie zrezygnuje ze stanowiska premiera, nawet w obliczu wniosków z pełnego raportu Sue Gray".

Kwestia wprowadzenia "windfall tax" budziła istotne spory w Partii Konserwatywnej. Pomysłowi temu zaciekle sprzeciwiali się niektórzy ministrowie, w tym szef resortu biznesu Kwasi Kwarteng. Ostatecznie jednak torysi mieli się przychylić do tej koncepcji. "Nie chcemy wprowadzać przypadkowych podatków, które sprawiają, że środowisko [do inwestowania w UK] stanie nieprzewidywalne dla globalnych firm" - komentował anonimowy polityk rządzącej partii, przytaczany przez "Guardiana".

O ile mogą zostać obniżone rachunki?

Dodajmy, że informacje o decyzji o potencjalnej dodatkowej pomocy pojawiają się tuż po tym, jak szef Ofgem, Jonathan Brearley, zapowiedział kolejny wzrost energetycznej stawki "price cap". W październiku ma zostać podniesiona o około 830 funtów do poziomu mniej więcej 2800 funtów. Więcej na ten temat pisaliśmy w artykule: "Od października przeciętny rachunek za energię wzrośnie rocznie o 800 funtów"