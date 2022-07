Rachunek rozwodowy będzie kosztował Wielką Brytanię o £10 mld więcej, niż początkowo zakładał rząd

Fot. Getty

Tuż przed wakacyjną przerwą Ministerstwo Skarbu po cichu wypuściło informację dotyczącą wysokości tzw. rachunku rozwodowego. Okazuje się, że kwota, którą Londyn musi zapłacić Brukseli w ramach rozliczeń powstałych w związku z wystąpieniem z UE, jest wyższa od tej, którą zakładał rząd, o ok. £10 mld.

Kwota, którą Wielka Brytania musi zapłacić Unii Europejskiej w ramach rozliczeń powstałych w związku z wystąpieniem ze Wspólnoty, została w styczniu 2020 r. oszacowana przez Biuro Odpowiedzialności Budżetowej (The Office for Budget Responsibility, OBR) na £32,9 mld. W tym samym czasie Bruksela podawała inne szacunki dotyczące rachunku rozwodowego - 47,5 mld euro, ale na Wyspach mało kto o tym mówił. Teraz jednak okazuje się, że tzw. rachunek rozwodowy będzie rzeczywiście kosztował Brytyjczyków o blisko £10 mld więcej, niż zakładano, a informację o tym po cichu wypuściło tuż przed przerwą wakacyjną Ministerstwo Skarbu. Nowa kwota, którą Wielka Brytania musi zapłacić UE, to prawdopodobnie £42,5 mld.

Termin podania informacji dotyczącej rachunku rozwodowego nie jest przypadkowy. Z uwagi na rozpoczynającą się przerwę wakacyjną posłowie nie będą w stanie rozliczyć ministrów w Izbie Gmin ze wzrostu powyższej kwoty.

Dlaczego rachunek rozwodowy jest tak wysoki?

Późniejsze szacunki brytyjskiego rządu oscylowały w granicach £35 - 39 mld, ale to i tak o wiele mniej, niż Ministerstwo Skarbu właśnie raczyło podać. Na tzw. rachunek rozwodowy składają się składki emerytalne dla brytyjskich pracowników UE, a także wkład UK w trzy unijne programy badawcze na lata 2021-27. Jednocześnie w trakcie negocjacji w sprawie warunków Brexitu, Bruksela zgodziła się zwrócić Wielkiej Brytanii pełną kwotę, którą Londyn uiścił na rzecz Europejskiego Banku Inwestycyjnego (nieco ponad £3 mld) i Europejskiego Banku Centralnego (ok. £50 mln).

Ministerstwo Skarbu poinformowało, że wzrost tzw. rachunku rozwodowego to „głównie [efekt] najnowszej wyceny zobowiązań Wielkiej Brytanii wynikających z art. 142 w odniesieniu do emerytur UE”.

