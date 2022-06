RAC wzywa rząd UK do "radykalnej interwencji" w kwestii rosnących cen paliw

W całej Europie ceny paliw rosną nieustannie i biją kolejne rekordy - w Wielkiej Brytanii organizacja RAC wzywa rząd do podjęcia zdecydowanych działań w tej kwestii. Czy gabinet Borisa Johnsona zdecyduje się na interwencje?

Gdy przychodzi do zapełnienia baku benzyną lub ropą kierowcy w skali całego kontynentu mogą solidarnie narzekać na horrendalne stawki, które (co gorsza!) z tankowania na tankowanie są coraz wyższe i wyższe. Cena paliw biją kolejne rekordy i z pełną odpowiedzialnością można pisać, że widmo kryzysu paliwowego staje się coraz bardziej realne. W Wielkiej Brytanii do rozciągniętych na cztery dni Platynowym Jubileuszu Elżbiety II ceny na stacjach znowu poszły w górę. W minioną niedzielę średni koszt litra benzyny bezołowiowej sięgnął poziomu 177,9 pensów (w dniu 27 maja stawka ta wynosiła 172,1p), a cena oleju napędowa wzrosła do równych 185 pensów (wcześniej - 182,7p), jak wynika z danych firmy Experian Catalist. Co więcej, nic nie wskazuje na to, aby ta tendencja miała się odwrócić! W perspektywie kolejnych dni i kolejnych tygodni ceny na stacji będą tylko rosnąć.

W związku z obecną sytuacją działacze RAC wystosowali do rządu Borisa Johnsona prośbę o podjęcie "radykalnej interwencji" w kwestii obecnej sytuacji na rynku.

Ceny paliw na stacjach nadal rosną...

"Niestety spodziewamy się, że średnia cena benzyny przekroczy w tym tygodniu granicę 180 pensów, a olej napędowy zbliży się do 190 pensów. Pilnie potrzebna jest bardziej radykalna interwencja rządu, czy to w formie dalszej obniżki cła paliwowego, czy obniżki podatku VAT" - apeluje rzecznik RAC, Simon Williams. Jego zdaniem mamy do czynienia z "ogólnokrajowym kryzysem dla 32-milionowych kierowców samochodów w kraju".

Przypomnijmy, w marcu 2022 roku, podjęto decyzję o obniżce fuel tax o 5 pensów na litrze. Zmiany oficjalnie zostały potwierdzone w ramach Spring Statement 2022 przez kanclerza skarbu Rishiego Sunaka i mają charakter czasowy. Dodajmy, że z obecnej perspektywy ta obniżka może wydawać się niewystarczająca, ponieważ przez te kilka kolejnych miesięcy paliwa dramatycznie zdrożały.

RAC oczekuje od rządu zdecydowanych działań

"Przy cenie ropie powyżej 120 dolarów za baryłkę i wartości funta szterlinga na poziomie 1,2 dolara najgorsze może dopiero nadejść" - dodawał Williams ostrzegając, że jeszcze w tym tygodniu za benzynę płacić się będzie 180 pensów.

