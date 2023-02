Pustki na półkach w Wielkiej Brytanii – jakich produktów spożywczych brakuje w sklepach i dlaczego?

Rosnące koszty zmusiły brytyjskich rolników do zmniejszenia produkcji, a zła pogoda w regionie Morza Śródziemnego ograniczyła dodatkowo import wielu produktów spożywczych na Wyspy. Jakich artykułów zaczyna powoli brakować w sklepach?

Niedobory żywności w UK są coraz częstsze. Dlaczego?

Niedobory żywności w UK to wypadkowa kilku czynników. Przede wszystkim na Wyspach rosną koszty produkcji, do tego stopnia, że jedynym wyjściem dla rolników jest po prostu jej ograniczenie. Kolejnym czynnikiem jest inwazja Rosji na Ukrainę, która zaczęła się dokładnie rok temu i która spowodowała niemałe problemy z łańcuchem dostaw. I choć w okresie poprzedzającym Święta Bożego Narodzenia sytuacja na brytyjskim rynku żywnościowym wydawała się wracać na normalne tory, to teraz znów półki na niektórych sklepach świecą pustkami. Niestety, jeszcze jednym czynnikiem, który znacząco przyczynił się do ograniczonej podaży niektórych produktów, była zła pogoda w regionie Morza Śródziemnego. Kraje, z których Wielka Brytania sprowadza żywność, zaczęły same mieć problemy z zapełnianiem półek sklepowych. Supermarkety, przede wszystkim w Maroku i Hiszpanii, nie były w stanie nadążyć za popytem na ogórki, sałatę, paprykę, pomidory, brokuły czy owoce cytrusowe. A przypomnijmy, że w okresie zimowym Wielka Brytania jest zwyczajnie uzależniona od sprowadzania warzyw i owoców z tych właśnie państw.





- Trudne warunki pogodowe na południu Europy i w Afryce Północnej zakłóciły zbiory niektórych owoców i warzyw, w tym pomidorów – wyjaśnia Andrew Opie, dyrektor ds. żywności i zrównoważonego rozwoju w British Retail Consortium. A w dzienniku „The Guardian” mogliśmy przeczytać, że plantatorzy w Maroku najpierw zmagali się z bardzo niskimi temperaturami panującymi nocami, potem z ulewami, a na koniec jeszcze z powodziami. To właśnie taka aura miała wpływ na to, że znaczna część pomidorów w Maroku nie miała możliwości dojrzeć.

W UK dramatycznie rosną koszty produkcji żywności

Niestety w Wielkiej Brytanii dramatycznie rosną koszty produkcji żywności, dość powiedzieć, że koszt uprawy pomidora wzrósł w UK o 27 proc. w latach 2021-2022 (dane za NFU). Wzrost kosztów produkcji spowodowany jest przede wszystkim rosnącymi w dramatycznym tempie cenami energii, a te dotykają przecież nie tylko upraw pomidorów, ale też upraw sałaty, brokułów i ziemniaków. A ponieważ ogrzewanie szklarni wiąże się z coraz wyższymi kosztami, to zniechęca to wielu hodowców z Wielkiej Brytanii i Europie Północnej do sadzenia czegokolwiek na zimowe zbiory.

Sieci Asda i Morrisons zaczęły racjonować sprzedaż niektórych owoców i warzyw

Z uwagi na niedobory żywności, kilka dni temu na racjonowanie sprzedaży niektórych owoców i warzyw zdecydowały się sieci Asda i Morrisons. Asda poinformowała, że ogranicza sprzedaż produktów takich jak pomidory, papryka, ogórki, brokuły, kalafiory i sałata do trzech sztuk przypadających na jednego klienta. Z kolei Morrisons wprowadził limit zakupu do dwóch sztuk, w przypadku produktów takich jak choćby ogórki. Zmiany weszły w życie we wtorek 21 lutego, natomiast warto nadmienić, że pozostałe sieci - Tesco, Sainsbury's, Lidl, Aldi, Waitrose i Marks & Spencer - nie wprowadziły żadnych ograniczeń w sprzedaży warzyw i owoców.

Do kiedy w UK potrwają niedobory żywności?

British Retail Consortium (BRC) przewiduje, że niedobory żywności potrwają w UK nawet kilka tygodni, do momentu, aż na Wyspach rozpocznie się sezon wegetacyjny, a sprzedawcy detaliczni znajdą alternatywne źródła zaopatrzenia. Niedobory w sklepach są faktem, ale jak zaznacza Andrew Opie, supermarkety w UK są „biegłe w zarządzaniu kwestiami związanymi z łańcuchem dostaw” i współpracują z rolnikami, aby zapewnić stały dopływ świeżych produktów. A Minette Batters, szefowa National Farmers' Union dodała na łamach Sky News: - Wszyscy chcemy uniknąć racjonowania żywności, ale myślę, że dostarczenie niektórych artykułów spożywczych będzie wyzwaniem. (…) Ostatnią rzeczą, do której chcemy doprowadzić, jest paniczne kupowanie warzyw i owoców.

Póki co natomiast nic nie wskazuje na to, żeby obecne niedobory żywności były spowodowane wyjściem UK z Unii Europejskiej. Wpływ nowych procedur granicznych dotyczących importu owoców i warzyw będzie odczuwalny dopiero w styczniu 2024 r. – podczas gdy import z Maroka, który znajduje się poza UE, już podlega kontrolom granicznym.

