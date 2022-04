Punkty ładowania pojazdów elektrycznych w UK zhakowane! Na monitorach pojawiły się treści pornograficzne

Fot. Getty

Na wyspie Isle of Wight hakerzy zaatakowali punkty ładowania pojazdów elektrycznych! Kierowcy zobaczyli na monitorach nieprzyzwoite treści.

Do zupełnie niecodziennej sytuacji doszło na spokojnej wyspie Isle of Wight, gdzie zhakowane zostały punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Na monitorach terminali pojawiły się sprośne treści pornograficzne. Lokalny council już przeprosił mieszkańców i wszystkie osoby odwiedzające Wyspę za tę niedogodność.

Gdzie hakerzy zdołali włamać się do punktów ładowania pojazdów?

Hakerzy zaatakowali terminale w trzech miejscowościach - Freshwater (największym ośrodku zachodniej części Isle of Wight), Ryde (mieście na północno-wschodnim wybrzeżu wyspy) i Cowes. Treści pornograficzne pojawiły się na ekranach punktów ładowania pojazdów elektrycznych usytuowanych przy ulicach Quay Road w Ryde, Cross Street, w Cowes i Moa Place we Freshwater. Ekrany w punktach ładowania miały wyświetlać stronę internetową obsługującej je sieci, ale adres internetowy witryny został tak zmieniony, by przekierowywać użytkowników terminali do strony pornograficznej.

Radni przepraszają

„Przepraszamy każdego, kto mógł zostać narażony na nieodpowiednie treści internetowe. Ze smutkiem dowiedzieliśmy się, że adres internetowy strony trzeciej wyświetlany na monitorach naszych punktów do ładowania pojazdów elektrycznych (EV) został zhakowany. Dziś i jutro funkcjonariusz councilu odwiedzi punkty, aby upewnić się, że adres strony trzeciej jest zakryty - czytamy w oświadczeniu radnych.