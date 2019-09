Punktowy system imigracyjny zostanie zbadany przez rządową komisję pod kątem wprowadzenia go w Wielkiej Brytanii

Benefity dla imigrantów przybywających z krajów Unii Europejskiej do Wielkiej Brytanii będą dostępne dopiero po pięciu latach od przyjazdu na Wyspy.

Po spodziewanym wyroku Sądu Najwyższego odnośnie uwzględnienia parlamentu w procedurze opuszczania Unii Europejskiej, rząd brytyjski zabrał się do pracy. Odpowiedzialny za Brexit minister David Davis zapowiedział,...

W minioną niedzielę na łamach "The Sunday Times" opublikowano szczegóły tajnej rządowej analizy przygotowanej na potrzeby "czarnego scenariusza" w kwestii Brexitu. Jeśli Wielka Brytania opuściłaby Unię...

Rząd Theresy May już dawno dał do zrozumienia, że imigranci na stałe żyjący i pracujący w Wielkiej Brytanii, w celu odróżnienia się od tych, którzy przybędą na Wyspy dopiero po Brexicie, muszą sobie wyrobić...

Nowy system imigracyjny w Wielkiej Brytanii nie będzie gotowy przed 2019 rokiem!

Institute for Government (IfG) w najnowszym raporcie wydał niepokojącą opinię w sprawie nowego systemu imigracyjnego, którego stworzenie jest – według IfG – „nierealne” do kwietnia 2019 roku, kiedy to...