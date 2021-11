Pudding z Tesco za £8 pod choinkę od… królowej! Elżbieta II szykuje świąteczne prezenty dla swoich pracowników

Co królowa Elżbieta II daje swoim pracownikom w prezencie pod choinkę?

Królowa Elżbieta II ma w tym roku powrócić do pełnej tradycji obdarowywania swoich pracowników prezentami pod choinkę. Z okazji Bożego Narodzenia 2021 każdy członek królewskiego personelu ma otrzymać między innymi świąteczny pudding marki Tesco, kosztujący w supermarkecie całe 8 funtów za sztukę – donoszą brytyjskie media.

Obdarowywanie pracowników prezentami bożonarodzeniowymi jest jedną z królewskich tradycji, zgodnie z którą monarchini płaci za prezenty ze swoich prywatnych oszczędności zwanych Privy Purse. W ubiegłym roku tradycja ta była mocno ograniczona z powodu restrykcji pandemicznych i przykładowo, królowa musiała zrezygnować z osobistego wręczania podarków wybranej grupie najbliższego personelu. W tym roku tradycji ma się już jednak stać zadość.

Pudding z Tesco w prezencie pod choinkę od królowej

Każdego roku królowa kupuje prezenty dla wszystkich swoich pracowników i zazwyczaj dorzuca do upominków świąteczny pudding. Puddingi zamawiane były zwykle w Harrods lub w królewskich sklepie spożywczym Fortnum & Mason. Teraz jednak magazyn Hello! donosi, że Elżbieta II chce skorzystać z usług popularnego na Wyspach supermarketu Tesco…

Według informacji magazynu, Elżbieta II każdej osobie ze swojego bliższego i dalszego personelu (łącznie około 1500 osób) ma dodać do prezentu Finest Matured Christmas Pudding marki Tesco, który można kupić w cenie 8 funtów za 800g. Choć opakowanie wygląda całkiem ładnie, a producenci zapewniają, że pudding dojrzewał całe 12 miesięcy, wydaje się to jednak nieco mniej ekskluzywny prezent, niż produkty Harrods czy Fortnum & Mason.

Co królowa daje pracownikom na święta - oprócz puddingu?

Zwyczajowo pudding jest tylko dodatkiem do właściwego prezentu. Co pracownicy królewscy dostają od królowej pod choinkę oprócz puddingu? W poprzednich latach pracownicy królewscy otrzymywali takie świąteczne podarki, jak kieliszki do szampana, ramki na zdjęcia z królewskim grawerem czy specjalne pudełka z drobiazgami.

Do prezentów królowa zwykle dodawała kartkę z życzeniami – do tej pory były one zawsze od królowej Elżbiety i jej męża Filipa, księcia Edynburga. W tym roku po raz pierwszy życzenia miałyby być tylko od królowej, która po 73 latach małżeństwa spędzi teraz pierwsze Boże Narodzenie bez księcia Filipa, który zmarł w kwietniu tego roku w wieku 99 lat.

Jak królowa Elżbieta rozdaje prezenty pracownikom?

W jaki sposób przebiega rozdawanie królewskich prezentów pracownikom? Świąteczne upominki otrzymują wszyscy pracownicy we wszystkich królewskich pałacach, a także pracownicy policji pałacowej oraz Court Post Office. Większość pracowników nie otrzymuje prezentów bezpośrednio od królowej – taki zaszczyt spotyka jedynie niewielką grupę wybranych członków królewskiego personelu z zamku Windsor i Pałacu Buckingham.