Pubowy gigant zamierza utworzyć 20 000 nowych miejsc pracy w UK! Pod warunkiem, że nie będzie już kolejnych lockdownów

Fot. Getty

Pubowy gigant Wetherspoons przymierza się do ekspansji na rynku brytyjskim. Bezpośrednio po otwarciu pubów i restauracji, planowanym na 12 kwietnia, przedsiębiorstwo chce zatrudnić 2000 pracowników, natomiast w dłuższym czasie – nawet kolejnych 20 000 pracowników.

Choć ostatni rok był dla właścicieli pubów i restauracji iście tragiczny, to pubowy gigant Wetherspoons przymierza się do otwarcia na Wyspach kolejnych lokali i do renowacji części pubów już istniejących. Bezpośrednio po otwarciu pubów i restauracji, które ma nastąpić w UK 12 kwietnia, gigant Wetherspoons - notowany wśród FTSE 250 i zarządzający na Wyspach 871 pubami, chce otworzyć 18 nowych lokali i rozbudować 57 pubów już istniejących. Do ekspansji Wetherspoons zamierza przystąpić w ciągu najbliższych tygodni, a pierwszy projekt warty £145 mln ma doprowadzić do utworzenia w UK 2 000 nowych miejsc pracy.

20 000 miejsc pracy w ciągu 10 lat

Ale otwarcie 18 nowych lokali i renowacja 57 już istniejących pubów to dopiero początek. , Wetherspoons planuje zainwestować kolejne £750 mln na nowe obiekty i rewitalizację pubów już działających. Wstępne plany mówią o 15 nowych lokalach rocznie, a także o renowacji i rozbudowie 50 istniejących pubów każdego roku przez następne 10 lat. Dyrektor generalny Tim Martin zaznaczył, że firma jest „zaangażowana w długoterminowy program inwestycji i tworzenia miejsc pracy w ciągu następnej dekady”. Ale też ostrzegł, że wszelkie inwestycje Wetherspoons zależą od tego, czy „brytyjska gospodarka otworzy się już na dobre i czy nie będzie ciągłych zmian zasad prowadzenia działalności gospodarczej”.