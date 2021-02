Public Health England: Szczepionka ogranicza infekcje, hospitalizacje i zgony

Fot. Getty

Najnowsze badanie przeprowadzone przez Public Health England pokazuje, że wprowadzenie szczepionki Pfizer/BioNtech ograniczyło infekcje i liczbę zgonów wśród osób starszych, a także obniżyło liczbę hospitalizacji osób chorych na COVID-19. Wyniki analizy PHE pokazują ponadto, że szczepionka jest także skuteczna w przypadku tzw. brytyjskiej mutacji wirusa.

Public Health England przeprowadziło dwa badania pod kątem skuteczności szczepionki. Pierwsze badanie - Siren (Sarscov2 Immunity and reinfection evaluation) wzięło pod lupę infekcje wśród wśród 40 000 pracowników NHS, którzy testowani byli na obecność COVID-19 co dwa tygodnie W drugim natomiast badaniu porównano wyniki w zakresie odpowiedzi immunologicznej u osób, którym podano szczepionkę z osobami niezaszczepionymi (w badaniu wzięto pod uwagę wiek, płeć, zamieszkiwany region, a także fakt, czy osoba zaszczepiona/niezaszczepiona przebywała w domu opieki). Pierwsze badanie wykazało, że szczepionka Pfizer/BioNtech zapobiegła zarówno objawowym, jak i bezobjawowym infekcjom, zmniejszając liczbę zachorowań o ponad 72 proc. w ciągu 21 dni od podania pierwszej dawki i o 86 proc. po podaniu drugiej dawki. Drugie badanie wykazało natomiast, że pierwsza dawka szczepionki zmniejszyła liczbę objawowych infekcji u osób w wieku powyżej 80 lat o 57 proc., a po podaniu drugiej dawki – aż o 85 proc.

Szczepionka daje nadzieję na powrót do normalnego życia

Trudno dopatrzeć się przypadku w tym, że publikacja wyników dotyczących efektywności szczepionki zbiegła się w czasie z ogłoszeniem przez Borisa Johnsona mapy drogowej w zakresie luzowania lockdownu. Niemniej jednak wyniki te wskazują, że szczepionka znacząco zmniejsza ryzyko zachorowania na COVID-19, w tym zachorowania objawowego (co często wiąże się z potrzebą hospitalizacji). - Zmniejszenie liczby osób z infekcją, zarówno objawową, jak i bezobjawową, to najistotniejszy czynnik, który wpłynie na zmniejszenie transmisji wirusa – zaznaczyła dr Susan Hopkins z PHE. A minister Matt Hancock w ten oto sposób skomentował najnowsze wyniki badań: - To kluczowy raport, który pokazuje, że szczepionki działają. Niezwykle zachęcające jest zobaczenie dowodów, że szczepionka Pfizer zapewnia wysoki stopień ochrony przed koronawirusem (…) Szczepionki ratują życie, dlatego ważne jest, aby wdrożyć program szczepień tak szybko, jak to możliwe, i aby jak najwięcej osób zostało zaszczepionych. Te nowe dowody pokazują, że ukłucie chroni cię i chroni osoby wokół ciebie.