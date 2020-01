Public Health England przypomina fakty dotyczące szczepień przeciwko grypie

Osoby kwalifikujące się do programu darmowych szczepień powinny skontaktować się z lekarzem internistą, farmaceutą lub położną, aby chronić siebie i swoją rodzinę. Jeśli jesteś rodzicem dziecka w wieku szkolnym, nie zapomnij podpisać i dostarczyć do szkoły formularza zgody. To najprostsza i najlepsza droga by chronić się przez tą potencjalnie bardzo poważną chorobą.

Szczepionka przeciwko grypie jest darmowa dla dzieci w wieku 2 i 3 lat (pod warunkiem, że ukończyły ten wiek po 31 sierpnia 2019), oraz dla wszystkich dzieci w szkole podstawowej. Darmowa szczepionka przeciwko grypie jest także dostępna dla kobiet w ciąży, ludzi z przewlekłymi chorobami, oraz dla seniorów powyżej 65 roku życia.

Dr Michał Borowicz (GP z Peterborough) mówi:

“Ludzie myślą, że grypa to jedynie kaszel bądź przeziębienie, podczas gdy w rzeczywistości grypa może być dla dzieci wiele groźniejsza, niż rodzice zdają sobie sprawę. Najbezpieczniejszą metodą ochrony przed grypą jest szczepionka przeciwko grypie, która również zmniejsza ryzyko rozprzestrzenienia się choroby na innych. Zalecam, aby wszyscy rodzice, których dzieci mają dostęp do szczepionki, te dzieci zaszczepili.”

Poznaj fakty dotyczące szczepionki przeciwko grypie.

Przebieg grypy może być bardzo nieprzyjemny

Przebieg zachorowania na grypę może być bardzo nieprzyjemny, szczególnie u małych dzieci, dlatego ważne jest, by chronić je przed tą chorobą. Grypa u dzieci objawia się gorączką, katarem, suchym kaszlem, bolącym gardłem oraz bolącymi mięśniami i stawów, a także uczuciem ogólnego zmęczenia. Ten stan może utrzymywać się przez kilka dni, lub nawet dłużej. U niektórych dzieci może pojawić się bardzo wysoka gorączka, czasami bez innych typowych dla grypy objawów i może wymagać leczenia w szpitalu.

W najgorszych przypadkach grypa może powodować konieczność leczenia szpitalnego, lub nawet śmierć.

U niektórych osób grypa może podnieść ryzyko zachorowania na poważniejsze choroby takie jak: zapalenie oskrzeli czy płuc, lub też może znacznie pogorszyć przebieg innych, chronicznych dolegliwości. U dzieci może wystąpić bolesne zapalenie ucha. W najgorszych wypadkach grypa może spowodować konieczność leczenia w szpitalu, a nawet śmierć.

Szczepienie dzieci przeciwko grypie może przynieść korzyść całemu społeczeństwu.

Coroczne szczepienie nie tylko chroni poszczególne dzieci, ale także pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusa na innych podatnych członków rodziny czy społeczeństwa. To z kolei pomaga zmniejszyć liczbę zachorowań, liczbę wizyt u lekarza rodzinnego, liczbę szpitalnych przyjęć czy nawet śmierci.

Grupy, którym oferowana jest możliwość darmowego szczepienia przeciwko grypie powinny skorzystać z tej możliwości każdego roku.

Szczepionka przeciwko grypie chroni przed różnymi szczepami grypy, które występują w danym roku, a które mogą różnić się od tych z lat poprzednich. Dlatego ważne jest, by dzieci były szczepione każdego roku, jeśli taka szczepionka im przysługuje.

Większość dzieci szczepionych jest za pomocą aerozolu do nosa, a nie zastrzyku.

Większości dzieci proponowana jest szczepionka w formie aerozolu do nosa. Szczepionka przeciwko grypie w takiej formie to szybki i bezbolesny sposób na szczepienie dzieci przeciwko grypie. Jest to także najprostsza metoda podania szczepionki dzieciom, które mogą bać się igieł.

U niektórych dzieci jednak niemożliwe jest zastosowanie aerozolu, ze względu na występujący stan chorobowy. Tym dzieciom oferowana jest szczepionka przeciwko grypie w formie zastrzyku.

Poważne powikłania po szczepionce przeciw grypie są wyjątkowo rzadkie.

Efekty uboczne występujące po podaniu szczepionki przeciw grypie są niezwykle dalekie od dyskomfortu, który powoduje sama grypa. Efekty uboczne szczepionki w formie aerozolu do nosa zazwyczaj obejmują katar lub zatkany nos, ból głowy, zmęczenie i niewielki apetyt. Ci, którzy otrzymali szczepionkę w formie zastrzyku mogą odczuwać ból ramienia w miejscu nakłucia, niewielką gorączkę i ból mięśni przez dzień lub dwa po szczepieniu. Jednakże poważne powikłania zarówno w przypadku podania szczepionki w formie aerozolu, jak i w formie zastrzyku, są niezwykle rzadkie.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat szczepień, informacje znajdziesz na: http://www.nhs.uk/fluvaccine