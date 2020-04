Psy pomogą w walce z koronawirusem? Brytyjscy naukowcy mają pomysł, aby wykorzystać ich... węch!

Według profesora Jamesa Logana z londyńskiej Szkoły Higieny i Medycyny Tropikalnej czworonogi uchodzące za najlepszych przyjaciół człowieka mogą pomóc w wykrywaniu koronawirusa. W jaki sposób? Swoim... nosem!

"Psi węch jest niezwykle rozwinięty" - komentował naukowiec na łamach portalu "The Guardian". "Niektóre psie rasy posiadają około 300 milionów receptorów węchowych. Jeśli COVID-19 ma zapach, to jesteśmy w stanie w taki sposób wytrenować psy, aby wykrywały potencjalnych zakażonych. Ponadto, te zwierzęta są w stanie zidentyfikować zmiany temperatury naszej skóry, co oznacza, że mogą być w stanie rozpoznać, kiedy ktoś ma gorączkę" - wyjaśniał.

Na ile sensowne są plany profesora Logana? Dodajmy, że już teraz psiaki są w stanie za pomocą swojego węchu rozpoznać osobę chorą na Parkinsona, mającą raka lub cierpiącą na malarię. Pomysł, aby przeszkolić je do wykrywania zakażonych nie jest z góry skazany na porażkę, jak zauważa Rob Harris, trener psów z fundacji Medical Detection Dogs. Szacuje się, że przygotowanie psów zajęłoby około sześciu tygodni. Tak przygotowane mogłoby w miejscach publicznych wskazywać którzy ludzie są chorzy, a którzy zdrowi.

Niektórzy pozostają jednak sceptyczni. Dla TVN24 w tej sprawie wypowiedział się prof. Tadeusz Jezierski z Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN, zajmujący się badaniami psiego węchu w Polsce. "To science-fiction" - skwitował.

Zdaniem profesora Jezierskiego psa da się wyszkolić do wykrywania danego zapachu, ale w przypadku Covid-19 wielkim problemem będzie wyizolowanie próbki dając się zidentyfikować właśnie za pomocą tego zmysłu. Nie tylko sama w sobie tak operacja może być skomplikowana, ale w dodatku pozyskiwanie takiego materiału, jak plwociny czy pot jest po prostu niezwykle ryzykowne.

Niemniej, w UK rozpoczęto już pierwsze próby i eksperymenty.