PSNI wydaliło z UK Polaka zamieszanego w działalność w grupie przestępczej i oszustwa

Ścigany na podstawie międzynarodowego listu gończego Polak, który ukrywał się w Irlandii Północnej, został odesłany z powrotem do Polski na mocy umowy ekstradycyjnej.

W dniu wczorajszym, w środę 28 czerwca 2023 roku odesłano polskiego przestępcę aresztowanego na terenie UK do naszego kraju. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez północnoirlandzkie PSNI ekstradycja dotyczyła mężczyzny w wieku około 30 lat. Został on zatrzymany w mieście Coleraine (hrabstwo Londonderry) jeszcze w listopadzie 2022, roku na podstawie międzynarodowego listu gończego. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie wydanym przez Police Service of Northern Ireland miał on popełnić przestępstwa związane z przynależnością do zorganizowanej grupy przestępczej oraz z oszustwami.





„Irlandia Północna nie jest bezpieczną przystanią dla przestępców”

— To kolejny przykład pokazujący naszą nieustającą determinację i zaangażowanie we współpracę z międzynarodowymi partnerami z organów ścigania w celu wyśledzenia poszukiwanych osób i postawienia przestępców przed wymiarem sprawiedliwości — jak komentuje sierżant Davey z jednostki International Policing Unit, którego cytujemy z oficjalną stroną PSNI.

— Nasze przesłanie jest jasne. Irlandia Północna nie jest bezpieczną przystanią dla osób poszukiwanych, które chcą uniknąć aresztowania i konsekwencji swoich wcześniejszych działań. Będziemy nieustannie ścigać tych, którzy próbują opóźnić lub odmówić sprawiedliwości ofiarom przestępstw — podsumowuje.

Dane personalne naszego rodaka nie zostały ujawnione

Do momentu ekstradycji do Polski, przestępca będący obywatelem RP, którego danych personalnych nie ujawniono, przebywał w więzieniu zlokalizowanym w Irlandii Północnej.

