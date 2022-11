£84 000 rocznie z zasiłków nie wystarczyło parze Brytyjczyków na opiekę nad dziećmi. Te spały w otoczeniu psich odchodów

Fot. Getty

Na drastyczne sceny natknęli się policjanci w Eastbourne, Sussex, którzy przyjechali z interwencją do domu Christophera Bennetta i Gemmy Brogan. Po domu wypełnionym śmieciami i psimi odchodami pałętało się aż siedmioro dzieci i 36 psów.

Brud nie do opisania

Policjanci z Eastbourne, Sussex, otrzymali zgłoszenie dotyczące domniemanej przemocy w domu zamieszkiwanym przez 36-letniego Christophera Bennetta i 41-letnią Gemmę Brogan. Funkcjonariusze nie spodziewali się jednak, że w trzypokojowym mieszkaniu zastaną brud nie do opisania, a także żyjące w tak „szokujących i odrażających” warunkach dzieci i zwierzęta. Zeznając w sądzie policjanci opowiedzieli o wszechobecnym i zapierającym dech w piersiach „smrodzie kału i moczu”, a także o „ogłuszającym” hałasie pochodzącym od dziesiątek niedożywionych, szczekających i skaczących na nich psów. Cały dom „zasłany był odzieżą, śmieciami, gnijącym jedzeniem i zwierzęcymi odchodami”, a w szafkach było „mało lub wcale nie było [nadającego się do spożycia] jedzenia”.

Skrajnie zaniedbane dzieci

W domu, poza 36 psami, przebywało także siedmioro dzieci, które pałętały się wśród zwierzęcych odchodów, gnijącego jedzenia i wszechogarniającego brudu. Funkcjonariusze policji wyznali, że natrafili na siedmioletnią dziewczynkę, leżącą ze zmierzwionymi włosami na sofie, która miała na sobie jedynie brudną pieluchę, a na ciele miała rozmazane psie odchody. Poza tym w jej pobliżu leżał także martwy pies.

Dzieci natychmiast zostały zabrane Christopherowi Bennettowi i Gemmie Brogan i szybko okazało się, że wszystkie miały zepsute zęby. Stan uzębienia jednego z dzieci był tak fatalny, że wręcz zagrażający jego zdrowiu lub życiu, w związku z czym dziecko musiało zostać poddane znieczuleniu ogólnemu, aby usunąć aż 13 dramatycznie popsutych zębów. Z kolei w przypadku jednej z dziewczynek okazało się, że po kilkukrotnym umyciu jej włosów jest ona blondynką, a nie brunetką. Inna dziewczynka była tak słaba, że chwiała się na nogach. Prokurator Amy Packham poinformowała także sąd, że najmłodsze dzieci zupełnie nie potrafiły się odnaleźć, jeśli chodzi o wykonywanie podstawowych czynności, takich jak branie kąpieli czy mycie zębów, a jedna z dziewczynek zachowywała się „tak, jakby nigdy wcześniej nie musiała wchodzić w interakcje z ludźmi spoza jej domu”. - Ona bardzo słabo mówiła i miała niepokojące nawyki żywieniowe. Wyglądało na to, że gromadzi jedzenie i ze zdumieniem stwierdza, że jedzenie znajduje się w lodówce – doprecyzowała prokurator.

£84 000 rocznie z zasiłków nie wystarczyło, żeby zaopiekować się dziećmi i zwierzętami

W sądzie okazało się, że Christopher Bennett i Gemmie Brogan otrzymywali miesięcznie £7000 z tytułu zasiłków, czyli aż £84 000 rocznie. A jednak,mimo tak znaczących sum, nie potrafili albo nie chcieli zająć się prawidłowo swoimi dziećmi i zwierzętami. - Wyrzucaliście 7000 funtów miesięcznie, które należało wydać na dzieci. Nikt nie jest w stanie pojąć ogromu waszych zaniedbań. Cokolwiek się działo w waszym związku, powinniście byli opiekować się tymi dziećmi. Jak możecie mieć 36 psów, 7000 funtów [miesięcznie] z zasiłków, jak to się w ogóle może dziać? - mówił z niedowierzaniem sędzia, uzasadniając wydany wyrok.

Kilka lat więzienia za zaniedbanie dzieci i zwierząt

Sędzia Stephen Mooney skazał Christophera Bennetta i Gemmie Brogan na sześć lat więzienia za zaniedbania,jakich dopuścili się w przypadku siedmiorga małych dzieci i dziesiątek zwierząt w okresie od września 2019 do czerwca 2021 roku. Jednocześnie 41-letnia Brytyjka otrzymała zakaz trzymania zwierząt przez pięć lat, a Christopher Bennett dostał zakaz hodowania zwierząt na czas nieokreślony.

Gemmie Brogan prowadziła w przeszłości szkołę tańca w Eastbourne, ale porzuciła to zajęcie z uwagi na poważne zaburzenia lękowe. Christopher Bennett to z kolei wielokrotny recydywista, który „wchodził i wychodził z więzienia”. Owego wieczoru, gdy w domu w Eastbourne, Sussex, zjawili się policjanci, to Christopher Bennett zadzwonił pod numer 999 i to on zawiadomił operatora, że zamierza ugodzić nożem swoją partnerkę.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk - będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

Mężczyzna próbował wnieść broń na pokład samolotu. Ukrył ją w surowej tuszce z kurczaka

Progi podatkowe zostaną zamrożone do 2028 roku? Wszyscy w UK będą musieli zrzucić się na ogromną dziurę w finansach publicznych

Rekordowy wzrost cen artykułów spożywczych w UK w październiku 2022 - o ile płacimy więcej za jedzenie?

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!