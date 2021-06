£610 mln – tyle rząd przeznaczy na pomoc 26 miastom w UK. Na co zostaną wydane pieniądze?

Fot. Getty

The Ministry for Housing, Communities and Local Government przeznaczyło £610 mln na pomoc aż 26 miastom w UK. Pieniądze, w zależności od przedstawionych planów, zostaną wydane m.in. na tworzenie nowych miejsc pracy, rozwój zielonej infrastruktury transportowej, rozwój turystyki, poprawę edukacji, czy rozwój instytucji kultury.

£610 mln – to kwota, jaką wygospodarowało obecnie Ministerstwo ds. Mieszkalnictwa, Społeczności i Samorządów Lokalnych z liczącego £3,6 mld Funduszu dla Miast (ang. Towns Fund) ustanowionego w lipcu 2019 r. W swoim założeniu fundusz ma pomóc w rewitalizacji miast, rozwoju zielonej infrastruktury transportowej, pobudzeniu turystyki, tworzeniu nowych miejsc pracy, rozwoju instytucji kultury, poprawie edukacji i zwiększeniu dostępu do kształcenia zawodowego. Obecna pula w wysokości £610 mln została przyznana 26 miastom w ramach tzw. „umów miejskich” i na podstawie propozycji przedłożonych The Ministry for Housing, Communities and Local Government przez lokalne councile.

Miasta w UK – na co wydadzą pieniądze z funduszu?

Miasta – beneficjenci programu, mają różne pomysły i potrzeby do zrealizowania, dlatego pieniądze zostaną przez nie wydane w odmienny sposób. I tak na przykład:

Hereford w Herefordshire przeznaczy £22,4 mln m.in. na rozwój floty autobusów elektrycznych oraz na rewitalizację muzeum, biblioteki i galerii sztuki.

Doncaster zamierza wydać £24,8 mln m.in. na modernizację Doncaster Station Gateway, a także na utworzenie w okolicy zielonych połączeń transportowych, w tym ścieżek rowerowych i ścieżek dla pieszych.

Hastings w East Sussex przeznaczy £24,3 mln m.in. na renowację zamku i stworzenie „niskoemisyjnego centrum”.

Hartlepool w hrabstwie Durham wyda £25 mln m.in. na utworzenie nowej akademii zdrowia i opieki oraz instytutu inżynierii lądowej w ramach długoterminowego planu w zakresie zwiększania liczby miejsc pracy i podnoszenia kwalifikacji.

Rozwój w UK

Jeśli chodzi o pozostałe miasta, które skorzystają na alokacji środków pieniężnych z Funduszu dla Miast, to: