£6.25 lub £10.50 dodatkowego wsparcia dla młodych rodziców w ramach NHS Healthy Start

Kto kwalifikuje się do programu Healthy Start?

Młode matki na Wyspie będą mogły liczyć na dodatkową pomoc w zajmowaniu się swoimi dziećmi — w ramach programu Healthy Start otrzymają dodatkowe środki do użycia na zakup żywności do wykorzystania w supermarketach należących do sieci Sainsbury's.

Program NHS Healthy Start ma na celu zachęcenie kobiet w ciąży, a także matek niemowląt i małych dzieci poniżej czwartego roku życia z gospodarstw domowych o niskich dochodach do stosowania się do wytycznych związanych ze zdrową dietą. Dzięki niemu kobiety w ciąży, które spełniają odpowiednie wymagania, lub rodziny z dzieckiem w wieku od jednego do czterech lat, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 4,25 funta tygodniowo przy zakupie mleka, owoców lub warzyw. Z kolei rodziny z dzieckiem poniżej pierwszego roku życia otrzymują nie 4,25, ale dokładnie dwa razy więcej, a więc 8,5 funta tygodniowo. Te środki mogą zostać wydane na mleko, mleko modyfikowane dla niemowląt i witaminy.

Jak działa program Healthy Start?

Jak to wszystko działo? Zachęcamy do sprawdzenia wszystkich szczegółów w tej kwestii na łamach oficjalnej strony NHS, tam znajdziecie wszelkie detale z pierwszej ręki. Zasadniczo, idea jest dość prosta — pieniądze są doładowywane na kartę płatniczą, którą następnie można wykonywać płatności. Transakcji można dokonywać w zasadzie wszędzie, gdzie da się kupić produkty, w których nabyciu wspiera NHS. Są to nie tylko sklepy, drogerie, apteki, ale nawet stacje benzynowe.

Ale to jeszcze nie wszystko! Dodatkowo do tych 4,25 GBP lub 8,50 GBP miesięcznie będzie można liczyć na voucher w wysokości 2 GBP do wykorzystania wyłącznie w marketach sieci Sainsbury's. Pomoc w tym zakresie sięgnie 2 GBP tygodniowo.

Kto może liczyć na dodatkowe pieniądze na dzieci?

Ostatnio możliwość zyskania takiego bonusu została rozszerzona na Walię i Irlandię Północną. Dotychczas obowiązywało to tylko w Anglii. Jak podaje „The Daily Mirror” na tej zmianie zyskać może nawet 50 000 kolejnych mam i ich dzieci.

Kupony o wartości 2 GBP są dostępne dla klientów Sainsbury's korzystających z karty Healthy Start. Zatem w sumie, kupując zdrową żywność korzystają z karty Healthy Start w sklepach tej sieci można sumarycznie skorzystać ze środków wynoszących 6,25 GBP lub 10,50 GBP w skali tygodnia. Dodatkowe dwa funciaki będzie można dostawać przez najbliższe sześć miesięcy, dokładnie do 11 kwietnia 2023 r.

Sieć Sainsbury's zapewnia dodatkowy bonus

Przypomnijmy, Sainsbury's po raz pierwszy wprowadziło voucher o wartości 2 GBP w 2021 r., aby pomóc rodzinom w bilansowaniu swojego budżetu w połowie lutego. Kupon został następnie ponownie wprowadzony w ostatnie Boże Narodzenie, aby zapewnić dodatkową pomoc osobom borykającym się z trudnościami w okresie świątecznym.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni, że możemy rozszerzyć naszą pomoc w wysokości 2 GBP na program NHS Healthy Start na kwalifikujących się klientów również w Walii i Irlandii Północnej. Mamy nadzieję, że dodatkowe środki zapewnią choć trochę ulgi dla wielu ludzi w nadchodzących miesiącach” - komentował Ruth Cranston, dyrektor ds. odpowiedzialności korporacyjnej i zrównoważonego rozwoju w Sainsbury's.

Kto kwalifikuje się do programu Healthy Start?

Osoby, które ubiegają się o następujące świadczenia, mogą być uprawnione do pomocy w ramach programu Healthy Start:

Child Tax Credit (tylko jeśli roczny dochód Twojej rodziny wynosi 16 190 GBP lub mniej)

Income Support

Jobseeker’s Allowance

Pension Credit (który obejmuje dodatek na dziecko)

Universal Credit (tylko jeśli wynagrodzenie Twojej rodziny wynosi 408 GBP lub mniej miesięcznie z tytułu zatrudnienia)

Employment and Support Allowance (ale tylko jeśli jesteś w ciąży powyżej 10 tygodnia)

Working Tax Credit (przy spełnieniu odpowiednich warunków)

Co więcej, jeśli masz mniej niż 18 lat i jesteś w ciąży powyżej 10 tygodnia, będziesz otrzymywać pieniądze w ramach programu Healthy Start do czasu narodzin dziecka, niezależnie od tego, czy wystąpisz o świadczenia, czy nie.

Rodziny w Szkocji nie kwalifikują się do programu Healthy Start i zamiast tego muszą ubiegać się o pomoc za pośrednictwem Best Start Foods.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: polishexpress.co.uk — będzie nam miło!

Artykuły polecane przez polishexpress.co.uk:

Jak poradzić sobie z długami za wynajem mieszkania w UK?

Który miesiąc jest dobry na przechodzenie na polską emeryturę?

Podatek dla osób pobierających Child Benefit. Kto musi zwrócić zasiłek?

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!