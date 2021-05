£500 dodatku na dziecko z pozytywnym wynikiem testu. Rząd zmienił warunki przyznawania Test and Trace Support Payment

Oto zaktualizowane rządowe kryteria przyznawania Test and Trace Support Payment.

Kto kwalifikuje się do 500 funtów z tytułu samoizolacji?

Angielskie władze zamieniły warunki przyznawania Test and Trace Support Payment, jednorazowego dofinansowania dla osób objętych nakazem samoizolacji. Teraz dodatkowe 500 funtów można otrzymać nie tylko na siebie, ale również na dziecko, gdy ma ono pozytywny wynik testu na koronawirusa. Jakie są szczegółowe warunki uzyskania Test and Trace Support Payment?

Dodatek w wysokości 500 funtów do tej pory przysługiwał w przypadku otrzymania z NHS nakazu samoizolacji, czyli w przypadku pozytywnego wyniku testu na koronawirusa lub w przypadku gdy zostaliśmy uznani za „bliski kontakt” osoby ze stwierdzonym zakażeniem. Obecnie Test and Trace Support Payment przysługuje nie tylko w przypadku konieczności własnej izolacji, ale także gdy samoizolacji musi poddać się dziecko.

Kto może dostać 500 funtów z tytułu samoizolacji?

Według wytycznych zaktualizowanych na stronach rządowych, do Test and Trace Support Payment, czyli jednorazowego dofinansowania w wysokości 500 funtów z powodu konieczności poddania się domowej izolacji, kwalifikują się osoby, które:

otrzymały z NHS nakaz samoizolacji z powodu pozytywnego testu na koronawirusa lub bliskiego kontaktu z osobą zakażoną, a przy tym nie mają możliwości pracy z domu są rodzicem lub opiekunem dziecka, które otrzymało z NHS (lub z placówki opiekuńczej) nakaz domowej izolacji (z powodu pozytywnego wyniku testu lub bliskiego kontaktu z osobą zakażoną), a przy tym rodzic/opiekun musi poświęcić swój czas na opiekę nad dzieckiem.

To jednak nie wszystko, ponieważ aby otrzymać dodatek 500 funtów z programu Test and Trace Support Payment, trzeba dodatkowo spełnić następujące warunki:

być zatrudnionym lub samozatrudnionym

pobierać zasiłek (Universal Credit, Working Tax Credit, Income-based Employment and Support Allowance, Income-based Jobseeker’s Allowance, Income Support, Housing Benefit lub Pension Credit).

Jak dostać 500 funtów na dziecko, gdy ma pozytywny wynik testu?

W przypadku, gdy o dofinansowanie aplikujemy jako rodzic dziecka z nakazem domowej izolacji, muszą być dodatkowo spełnione równieżponiższe warunki:

dziecko musi mieć maksymalnie 15 lat (lub 25 lat, jeśli posiada Education, Health and Care plan (EHC)

dziecko musi mieszkać z rodzicem, który wnioskuje o Test and Trace Support Payment

dziecko normalnie uczęszcza do szkoły lub do placówki opiekuńczej.

Domowa izolacja trwa 10 dni. Aby otrzymać 500 funtów dofinansowania, aplikację w ramach Test and Trace Support Payment należy złożyć w ciągu 42 dni od pierwszego dnia domowej izolacji (swojej lub dziecka). Dofinansowanie jest dostępne tylko dla mieszkańców Anglii. Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie rządowej: Apply for a Test and Trace Support Payment.