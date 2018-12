£5,5 mln – tyle kosztowało podatników w UK wprowadzenie do obiegu nowych 1-funtówek. To marnotrawstwo pieniędzy?

Fot. Getty

Z informacji uzyskanych na podstawie Freedom of Information Act wynika, że rząd brytyjski przeznaczył aż £5,5 mln na wycofanie z obiegu starych monet o nominale 1 funta. Rząd broni jednak wymiany starych 1-funtówek na nowe przypominając, że aż 1 na 36 starych monet była podrobiona.

Dane ujawnione na podstawie Freedom of Information Act pokazują, że £4,6 mln zostało przeznaczone na zmiażdżenie starych 1-funtówek, a £865 tys. na zebranie ich przez Skarbiec. Część zmiażdżonych monet trafiła do Royal Mint w celu ponownego wykorzystania (do produkcji nowych 1-funtówek), a część (zwłaszcza monety podrobione), została sprzedana do przetopienia w innym celu.

Monety 1 i 2 pensy wkrótce wyjdą z użycia!

Nowe monety o nominale 1 funta zostały wprowadzone na Wyspach w marcu 2017 r. i w ciągu 6 miesięcy całkowicie zastąpiły stare 1-funtówki. W chwili emisji nowego pieniądza Bank of England pochwalił się, że jest to obecnie jedna z najcięższych do podrobienia monet na świecie. W porównaniu do starej monety zmienił się przede wszystkim jej kształt (z okręgu na dwunastokąt foremny), waga (z 9,5 g na 8,75 g), skład (dwa stopy metali) oraz zabezpieczenie (wprowadzony został tzw. obraz utajony, zwany przez niektórych hologramem).

Moneta 50p warta £5 000 – Sprawdź, czy znajduje się w Twoim portfelu!

Skarbiec UK, mimo wysokich kosztów wymiany 1-funtówek, broni swojej decyzji, przypominając, że już zbyt duża ilość starych monet stanowiła fałszywki. Podrobiona była aż 1 na 36 starych 1-funtówek, a łącznie w 2017 r. w obiegu w UK znajdowało się nawet 50 milionów fałszywek.