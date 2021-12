£435 za dzień pracy na lotnisku Heathrow. Czego będzie wymagać i kto może aplikować?

Fot. Getty

Nawet £435 za dzień pracy chce zapłacić lotnisko Heathrow pracownikom zatrudnionym przy usuwaniu śniegu ze stanowisk postojowych dla samolotów i przejść. To jedna z najbardziej kuszących, zimowych ofert pracy w UK w tym sezonie!

Ta oferta pracy skierowana jest do wszystkich tych osób, które nie mają nic przeciwko rześkim zimowym porankom i mniejszym lub większym ilościom śniegu. Bo choć w Anglii śnieg pada tylko od czasu do czasu - zwłaszcza w okolicach Londynu, to jednak może się zdarzyć. A lotniska nie mogą ryzykować, że na ich płycie będzie zalegać śnieg, który uniemożliwi sprawny ruch samolotów. I to właśnie z tego względu, jak wynika z ogłoszenia na jednym z portali z ofertami pracy, lotnisko Heathrow chce zapłacić specjalistom od odśnieżania nawet £435 za dzień pracy. Wybrany kandydat będzie musiał upewnić się, że stanowiska postojowe dla samolotów, a także wszelkiego typu przejścia są bezpieczne i należycie oczyszczone ze śniegu.