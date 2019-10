£30 tys. - tyle podróż do UK kosztowała każdą ze zdesperowanych ofiar znalezioną w ciężarówce w Essex

Fot. Getty

Jak ustaliły brytyjskie media, podróż na Wyspy kosztowała każdą z ofiar znalezioną w ciężarówce w Essex £30 tys. funtów. Istnieje ryzyko, że gang, który organizował przerzut Chińczyków do UK, zażąda teraz zapłaty tych pieniędzy od bliskich ofiar, zarabiających w Chinach zaledwie £200 miesięcznie.

Przerzut ludzi z Azji Wschodniej do Wielkiej Brytanii to zadanie trudne, ale bardzo dochodowe. W przemycie nielegalnych imigrantów specjalizuje się w Chinach przynajmniej kilka gangów, które nie mają skrupułów, by na tym niecnym procederze dobrze zarobić. Gangi nie muszą jednak długo szukać – w Chinach, gdzie wielu ludzi ledwo co zarabia £200 miesięcznie, perspektywa wyjazdu do Europy jest bardzo duża, a chętnych na zarabianie w Anglii nawet £2000 miesięcznie bez większego wysiłku nie brakuje.

- W chińskiej kulturze [przemyt] nie jest przestępstwem, jest szansą. Jest to umowa między Snakeheads [tak nazywane są gangi zajmujące się przemytem ludzi za granicę – przyp.red.] i ich klientami. Ludzie są dumni, że opuszczają Fujian [miejsce, z którego najczęściej wylatują samoloty pełne nielegalnych imigrantów – przyp.red.] i że mają szansę na dobre życie i dobre zarobki w miejscach takich jak Irlandia Północna, Anglia, Szkocja, gdzie też są dobre benefity – mówi anonimowo osoba dobrze obeznana w temacie. - Tak, podróż jest trudna, niewygodna i przerażająca, ale ryzyko zwykle jest tego warte. Szanse na dobre życie są warte ryzyka. W tym przypadku coś nie zadziałało. Coś poszło nie tak, ale Snakeheads spróbują ponownie – dodaje.

Informator cytowany m.in. przez dziennik „Daily Mirror” podkreśla, że Chińczycy, w odróżnieniu od Europejczyków, nie będą płakać po ofiarach przemytu znalezionych w ciężarówce w Exssex. - Tam nie będzie żadnych łez. W Fujian panuje wysokie bezrobocie, ludzie zarabiają bardzo mało i są bez żadnych szans. Ci klienci [gangów] zarabiają w Chinach jakieś £200 miesięcznie i żyją w straszliwych warunkach. W UK mogą dostać £2 000 miesięcznie w pracy, która nie wymaga żadnej odpowiedzialności, a także mogą uzyskać benefity, wziąć ślub i prowadzić godne życie. Ci ludzie, którzy zmarli na naczepie mieli nadzieję na życie w dobrym kraju. Kolejna grupa będzie oczekiwała swojej szansy, by gdzieś w Europie dostać się do ciężarówki – wyjaśnił informator.

