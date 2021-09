£20 dodatku do Universal Credit to dwie godziny pracy. Minister sugeruje, że można sobie zrekompensować stratę biorąc nadgodziny

Fot. Getty

Minister ds. pracy i emerytur Therese Coffey znana jest z tego, że odważnie wypowiada się w mediach. Ale jej najnowszy komentarz dotyczący sposobu na poradzenie sobie z likwidacją £20 dodatku do Universal Credit może jej przysporzyć wielu krytyków.

Covidowy dodatek w wysokości £20 tygodniowo do Universal Credit ma zniknąć już z początkiem października, co też wzbudza w społeczeństwie wiele negatywnych emocji. Problemem tym jednak zdaje się nie przejmować minister ds. pracy i emerytur Therese Coffey, która właśnie zasugerowała, że pracownicy, którzy będą stratni na wycofaniu dodatku, mogą go sobie spróbować zrekompensować biorąc nadgodziny w pracy. - Zdaję sobie sprawę z tego, że £20 to około dwie godziny dodatkowej pracy tygodniowo. Zobaczymy, co możemy zrobić, aby pomóc ludziom być może zapewnić sobie pracę przez te dodatkowe godziny. Choć najidealniej byłoby, gdyby znajdowali się oni w takiej sytuacji, która pozwoliłaby im zdobyć lepiej płatną pracę – zaznaczyła Therese Coffey na łamach BBC Breakfast.

Dodatek £20 do Universal Credit był jedynie tymczasowy

Minister ds. pracy i emerytur dosyć konsekwentnie powtarza w wywiadach, że covidowy dodatek £20 do Universal Credit był jedynie tymczasowy. Coffey nie ma też wątpliwości, że dodatek ten nie może zostać utrzymany na stałe, a że w zamian za to mieszkańcy UK muszą zintensyfikować swoje wysiłki na rzecz poszukiwania pracy lub poszukiwania lepiej płatnej pracy. - To chwilowe podwyższenie [świadczenia] i trzeba sobie uświadomić, że powód, dla którego ono nastąpiło, dobiegł końca – zaznaczyła minister.