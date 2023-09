Praca i finanse Przyszłość Pizza Hut w UK pozostaje „niepewna”

Przyszłość Pizza Hut w Wielkiej Brytanii jest „niepewna”, ponieważ jedna z największych sieci restauracyjnych typu casual dining boryka się z ogromnym zadłużeniem.

Brytyjski oddział Pizza Hut prowadzi obecnie rozmowy w sprawie refinansowania prawie 31 milionów funtów z ogólnego zadłużenia wynoszącego 73 miliony funtów, które musi zostać spłacone do kwietnia przyszłego roku, jak czytamy na łamach „The Daily Mirror”. Heart with Smart Group, prowadzi obecnie rozmowy w sprawie w tej sprawie. Są one możliwe dzięki temu, iż spółce udało się wywalczyć lepsze warunki dotyczące posiadanych długów.

Przeczytaj też:

“Heat or eat” – wielu mieszkańców Blacpool musi wybierać między jedzeniem a ogrzewaniem [WIDEO] Breaking News

Jak wygląda sytuacja sieci Pizza Hut?

W swoich najnowszych sprawozdaniach finansowych za rok 2022 Pizza Hut zanotowała znaczące odbicie. Sieć osiągnęła przychody w wysokości 161 mln funtów w porównaniu ze 130 mln funtów rok wcześniej. Jednak ze względu na rosnące koszty, faktyczne zanotowano stratę w wysokości ponad 3 milionów funtów.

W swoich sprawozdaniach Pizza Hut podała, że w chwili, gdy problemy związane z koronawirusem zaczęły się uspokajać, wojna na Ukrainie spowodowała „bezprecedensową i trwałą inflację kosztów energii, żywności i transportu”. Sieć została również dotknięta przez niedobór pracowników, którzy sami stanęli w obliczu presji rosnących kosztów.

Przeczytaj też:

100 mld funtów – tyle może kosztować ochrona brytyjskich rodzin przed kryzysem energetycznym Breaking News

Czy popularnej restauracji typu casual dining grozi upadek?

Jednak nawet pomimo tych problemów przedstawiciele Pizza Hut pozostają optymistycznie nastawieni. Popyt na „doświadczenia restauracyjne” nadal pozostaje duży w UK. Jens Hofm dyrektor generalny Heart With Smart Group w oświadczeniu pisze, że marże zysku restauracji wróciły do poziomu sprzed pandemii.

W ostatnich latach Pizza Hut musiała stawić czoła ostrej konkurencji ze strony między innymi sieci Domino’s i Papa John’s. W 2020 roku ogłosiła zamknięcie 30 oddziałów. Te działania miały ochronić sieć przed upadkiem. W tamtym czasie firma posiadała ponad 200 lokalizacji i zatrudniała około 5000 pracowników. Obecnie sieć posiada w Wielkiej Brytanii około 152 lokali i zatrudnia około 4000 pracowników.

Zajrzyj także na naszą główną stronę: PolishExpress.co.uk – będzie nam miło!

Artykuły polecane przez PolishExpress.co.uk:

O co najczęściej kłócimy się z sąsiadami w Wielkiej Brytanii?

Szef szpitala, który „uciszył obawy dotyczące Lucy Letby”, odszedł z NHS z 1,5 milionami funtów

„Miało być tak pięknie, a nie jest….” – Polacy szczerze o powrocie z UK do PL