Przyjmowanie ukraińskich uchodźców przez Wielką Brytanię "jest niemoralne"- "polski" poseł szokuje swoją opinią

Fot: Wikimedia Commons

Zdaniem pochodzącego z Polski posła Partii Konserwatywnej przyjęcie większej liczby ukraińskich uchodźców przez Wielką Brytanię będzie "niemoralne". Daniel Kawczyński jest zdania, że powinni oni pozostać w krajach graniczących z "linią frontu", jak się wyraził. (a więc między innymi w Polsce).

Przyjęcie większej liczby uchodźców z Ukrainy uciekających przed wojną we własnej ojczyźnie byłoby "niemoralne" ze strony Wielkiej Brytanii, stwierdził w mediach społecznościowych Daniel Kawczyński w środę wieczorem. Zdaniem posła Partii Konserwatywnej do Izby Gmin reprezentującego okręg Shrewsbury and Atcham ludzie uciekający przed wojną powinni zostać w krajach graniczących z "linią frontu" (między innymi w Polsce i Rumunii) oraz nie powinni próbować dostawać się do Wielkiej Brytanii dla swojego własnego dobra. Kawczyński zdecydowanie bronił surowej polityki rządu Borisa Johnsona w tej kwestii i utrzymywał, że nie przyjmowanie uchodźców w UK w dłuższej perspektywie będzie korzystane... dla samej Ukrainy.

Pochodzący z Polski poseł Partii Konserwatywnej autorem szokującej opinii

"Brytyjskie partie lewicowe domagają się, by Wielka Brytania przyjmowała więcej ukraińskich uchodźców” - pisał Kawczyński na Twitterze. "To jest głupie i niemoralne. Kiedy wojna się skończy, Ukraińcy będą musieli wrócić do domu, aby odbudować swój kraj. Powinniśmy wspierać ukraińskich uchodźców w państwach znajdujących się na pierwszej linii frontu, takich jak Polska i Rumunia" - czytamy dalej.

Co ciekawe, obecnie próżno szukać tego "ćwierknięcia" na profilu Kawczyńskiego. Wszystko wskazuje na to, że torys go po prostu usunął. Niemniej, jak wiadomo "w internecie nic nie ginie":

Dodajmy, że całkiem niedawno inny konserwatywny polityk wzbudził podobne kontrowersje dość niezręczną wypowiedzią. W zeszłym miesiącu minister ds. imigracji Kevin Foster stwierdził, że ukraińscy uchodźcy mogą przyjechać do UK, jako... pracownicy tymczasowi. Foster chętnie zatrudniłby ich w sektorze rolniczym, przy sezonowych zbiorach warzyw i owoców. Jego wypowiedź spotkała się ze stanowczą krytyką.

Daniel Kawczyński jest przeciwko przyjmowaniu uchodźców z Ukrainy w UK

Warto w tym miejscu dodać, że choć do tej pory brytyjskie władze wydały około 300 wiz dla ukraińskich uchodźców (dla porównania - sąsiednia Irlandia przyjęła 1800 osób, mimo że jest bardziej oddalona od strefy działań wojennych oraz jest krajem z mniejszym potencjałem) to w nadchodzących dniach otwarty zostanie "nowy kanał" dla uchodźców podróżujących do UK.

Dodajmy, że kraje unijne wprowadziły politykę otwartych drzwi wobec wszystkich obywateli Ukrainy. Z kolei Wielka Brytania wymaga od nich ubieganie się o specjalne wizy.