Przyjmijcie od nas najlepsze życzenia na Nowy Rok!

Redakcja "Polish Express" z okazji Nowego Roku wszystkim Polakom w Wielkiej Brytanii życzy, aby niezależnie od okoliczności realizowali swoje marzenia. Zawsze i wszędzie! Niezależnie czy planujecie zostać czy wyjechać - mocno trzymamy za Was kciuki w 2020 roku!

Zbliżający się rok z pewnością będzie inny niż wszystkie! Wszystko wskazuje na to, że rządowi Borisa Johnsona w końcu uda się doprowadzić do Brexitu - zgodnie z planem Wielka Brytania opuści struktury Unii Europejskiej już za niewiele ponad miesiąc. Nie tylko dla Polaków mieszkających w UK, ale dla wszystkich na Wyspach, będzie to z pewnością wielkie wyzwanie. Wciąż nie mamy pewności co do tego, jak będzie wyglądało życie na Wyspach po 30 stycznia 2020 roku...

Z pewnością wiele rzeczy się zmieni, nasz świat będzie nieco inny i dlatego właśnie chcemy, aby te noworoczne odpowiednio wybrzmiały. W związku z tym chcielibyśmy Wam życzyć spokoju i nadziei, które pozwolą kontynuować życie w Wielkiej Brytanii, po powrocie do Polski lub gdziekolwiek postanowicie zamieszkać. Będzie dobrze, trzeba tylko w to uwierzyć!

Chcemy też podziękować wszystkim, którzy wysyłają na naszą pocztę informacje, zapytania, komentarze, interesujące listy, wyrażają swoje zdanie i doceniają to, co robimy. Dziękujemy za to, że jesteście z nami, że "Polish Express" to dla Was rzetelne i wiarygodne źródło informacji o tym, co dzieje się w UK. Obiecujemy, że w roku 2020 będziemy starać być jeszcze lepsi!

A Wy, jak w tym roku spędzicie Nowy Rok? Świętujcie w UK czy w Polsce? Napiszcie jak wyglądał Wasz Sylwester na naszym profilu na FB!

