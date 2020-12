Przyjazd i wizyta u rodziny w UK po Brexicie - oto wszystko, co powinieneś wiedzieć na ten temat!

Wizyta w Wielkiej Brytanii - informacje do obywateli krajów unijnych i należących do EOG oraz Szwajcarów

Jak będą wyglądały formalności związane z odwiedzinami rodziny z Polski w UK po Brexicie? Co się zmienia w 2021 roku i po zakończeniu "okresu przejściowego"? Co trzeba wiedzieć na ten temat?

Do tej pory z odwiedzinami rodziny z Polski w domu imigranta mieszkającego w Wielkiej Brytanii nie było żadnych problemów w związku z tym, że oba te kraje należały do Unii Europejskiej. Czy więc w tej kwestii po Brexicie, a konkretnie po zakończeniu okresu przejściowe w 2021 roku coś się zmieni? O czym musimy wiedzieć i pamiętać, gdy zaprosimy naszą rodzinę, mamę, ojca, siostrę, brata lub kogoś niespokrewnionego z nami do przyjazd do nas, do UK? Na samym wstepie odpowiadamy - wiele się nie zmieni! Oto wszystko, co na ten temat powinniście wiedzieć - zapraszamy do lektury naszego krótkiego poradnika, który opracowaliśmy na podstawie najnowszych i oficjalnych wytycznych, które są dostępne na stronach rządowych GOV.uk

Wizyta w Wielkiej Brytanii - informacje do obywateli krajów unijnych i należących do EOG oraz Szwajcarów:

Oto wszystko, co musisz wiedzieć na temat przekraczania granicy Wielkiej Brytanii i wizyt w Wielkiej Brytanii. Jeśli jesteś obywatelem jednego z krajów należących do UE lub EOG albo jesteś obywatelem Szwajcarii to do tej pory nie była ci potrzebna żadna wiza ani żaden inny dodatkowy dokument uprawniający do przekroczenia brytyjskiej granicy. Przyjeżdżając do UK na wakacje lub na krótki okres czasu, na przykład w odwiedziny to rodziny, wystarczy okazać ważny paszport lub dowód osobisty.

UWAGA! Od 1 października 2021 roku do przekroczenia brytyjskiej granicy i wjechania do UK nie będzie można użyć dowodu osobistego kraju należącego do EOG ani szwajcarskiego dowodu osobistego.

Przyjazd rodziny z Polski do Wielkiej Brytanii po Brexicie

Możesz nadal używać krajowego dowodu osobistego w celu wjazdu do Wielkiej Brytanii do co najmniej 31 grudnia 2025 roku jeśli:

posiadasz settled status lub pre-settled status

masz zezwolenie dotyczące pracownika przygranicznego

masz zezwolenie S2 Healthcare Visitor

dostarcza usługi do UK jako Swiss Service Provider

Nadal możesz wjechać do Wielkiej Brytanii i przekroczyć granicę brytyjską jeśli posiadasz unijny paszport, którego ważność wygasa za mniej niż 6 miesięcy. Jeśli jesteś również członkiem rodziny obywatela EOG lub Szwajcarii to będziesz mógł wjechać do Wielkiej Brytanii tak, jak teraz po zakończeniu 2020 roku. Nie będzie trzeba załatwiać żadnych dodatkowych formalności, ani wyrabiać wizy!

Co trzeba wiedzieć?

Gdy w 2021 roku będziecie chcieli przyjechać w odwiedziny do UK wystarczy pokazać aktualny polski paszport. Możesz również zostać poproszony przez Border Force o udowodnienie, że:

odwiedzasz UK w celach turystycznych

jesteś w stanie utrzymać siebie i osoby pozostające na Twoim utrzymaniu podczas podróży (lub uzyskać fundusze od kogoś innego na wsparcie)

zorganizowałeś zakwaterowanie na czas swojego pobytu

jesteś w stanie zapłacić za swój powrót lub dalszą podróż (lub masz fundusze od kogoś innego)

po zakończeniu wizyty opuścisz Wielką Brytanię

Po wszelkie szczegóły w związku z tą tematyką odsyłamy na oficjalną stronę brytyjskiego rządu: "Visiting the UK: information for EU, EEA and Swiss citizens"

POBIERZ aplikację "Polish Express" na swój telefon z Androidem - KLIKNIJ TUTAJ!