Przyjazd do UK na 24 godziny. Czy trzeba wykupić testy przed powrotem?

Mimo poluzowania restrykcji dla podróżnych w Anglii zwolniona z pewnych obostrzeń jest tylko grupa zaszczepionych. W przypadku osób, które nie przyjęły szczepionki, konieczne jest zrobienie testów. Jak jednak sprawa wygląda z przyjazdem do UK na zaledwie 24 godziny?

Zgodnie z obowiązującymi zasadami osoby zaszczepione przyjeżdżające do UK z jakiegokolwiek kraju, który nie znajduje się na liście red, nie muszą robić testów na Covid-19. Z kolei osoby niezaszczepione muszą zrobić test zarówno przed podróżą, jak i drugiego oraz ósmego dnia po przyjeździe na Wyspy. Jakie zasady jednak dotyczą osób przyjeżdżający na bardzo krótko do UK?

Przyjazd do UK na 24 godziny

Na jednej z grup na Facebooku pojawiło się pytanie dotyczące przyjazdu na jeden dzień do UK i konieczności zrobienia testów. Jedna z grupowiczek napisała, że przylatuje do Anglii rano i wraca do Polski wieczorem – czy w tym wypadku musi robić ponownie test przed wylotem do PL.

Wiele osób na podstawie własnego doświadczenia odpisało, że nie ma konieczności robienia testów, a w formularzu lokalizacyjnym należy zaznaczyć, że opuszczamy UK w ciągu 24 godzin.

Z doświadczenia Polaków

Jedna z użytkowniczek napisała: „Sprawdzone i jestem pewna, że nie musisz [robić testów – przyp. red.]. Nawet nie ma w locator form miejsca, żeby wpisać reference numer, jeśli wcześniej zaznaczysz, że opuszczasz UK w ciągu 24 godzin”.

Ktoś inny napisał: „W ciągu 24h masz czas, by opuścić UK, wtedy jako tranzyt bez testów. Sprawdziłam na sobie”.