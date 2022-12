Przyjaciółka królowej Elżbiety II z powodu rasistowskich wypowiedzi rezygnuje ze swojej funkcji w Pałacu Buckingham

Rasistowski skandal w Pałacu Buckingham. Przyjaciółka królowej Elżbiety II i matka chrzestna księcia Williama w wyniku niedopuszczalnych komentarzy o rasistowskim charakterze zrezygnowała ze skutkiem natychmiastowym z pełnionej przez siebie funkcji.

Brytyjską rodziną królewską wstrząsnął skandal o rasistowskim wydźwięku. Lady Sarah Hussey podczas rozmowy z aktywistką o ciemnych kolorze skóry pozwoliła sobie na słowa o rasistowskim wydźwięku. Kobieta, która była bliską powierniczką zmarłej królowej i towarzyszyła jej na pogrzebie księcia Edynburga w zeszłym roku, podczas spotkania w Pałacu Buckingham dopytywała się uporczywie czarnoskórą aktywistkę o to, skąd tak „naprawdę” pochodzi. Ngozi Fulani, stojąca na czele organizacji charytatywnej Sistah Space, pomagającej ofiarom nadużyć odpowiadał, zgodnie z prawdę zresztą, że urodziła się w Wielkiej Brytanii, a konkretnie w londyńskim Hackney, Lady Hussey nie dowierzając faktowi, iż Fulani urodziła się na Wyspie wytrwale wypytywała o jej (rzekome!) afrykańskie pochodzenie.

Zdawało się, że kobieta nie potrafiła lub też nie chciała zaakceptować prostego i oczywistego faktu, iż jej rozmówczyni jest stuprocentową obywatelką brytyjską, choć jej rodzice z Karaibów w UK pojawili się w latach 50-tych minionego wieku. Fulani powiedziała, że ​​była „całkowicie oszołomiona” słowami, które padły w tej dyskusji i transkrypcję rozmowy zamieściła w mediach społecznościowych.

Mixed feelings about yesterday's visit to Buckingham Palace. 10 mins after arriving, a member of staff, Lady SH, approached me, moved my hair to see my name badge. The conversation below took place. The rest of the event is a blur.

Thanks @ManduReid & @SuzanneEJacob for support pic.twitter.com/OUbQKlabyq