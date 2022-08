Przygotujcie się na zmianę pogody w ten weekend. Synoptycy zapowiadają nadejście jesiennych warunków

W ten weekend będziemy mieć do czynienia ze zmianą warunków pogodowych. Oprócz deszczu możemy spodziewać się też wiatru i burz. Deszczowy okres nie będzie krótki, jednak pod koniec lata i na początku jesieni możemy spodziewać się ładnej pogody.

Synoptycy mówią o nadchodzącym deszczowym froncie znad Atlantyku, który w ten weekend pojawi się na zachodnich obszarach Wysp Brytyjskich, gdzie wystąpią ulewne deszcze od wczesnych godzin sobotniego poranka. W przypadku zachodniej Szkocji i Irlandii Północnej padać zacznie już w piątek.

Mokra i wietrzna pogoda

Od soboty nastąpi długi okres mokrej, wietrznej i burzowej pogody – poinformowało Met Office, które przewiduje, że opady utrzymają się dłużej niż ostatnio. Z kolei z długoterminowych prognoz wynika, że ostatni dzień astronomicznego lata – w środę, 31 sierpnia – będzie charakteryzował się czystym niebem i temperaturami w okolicach 25 stopni Celsjusza w dużej części kraju.

Według Met Office – od tej soboty, 4 września, do wtorku, 13 września będzie bardzo deszczowo. „Oczekuje się, że początek tego okresu przyniesie w wielu miejscach obszary gęstych chmur i ulewnych lub burzowych okresów deszczu lub samego deszczu”.

Okazuje się, że okresy deszczowe mogą być dłuższe niż ostatnio. W niektórych rejonach możliwe są także silne wiatry, z ryzykiem wichur. Temperatury mają być zbliżone do średniej, ale mogą być zmienne, szczególnie w przypadku dłuższych opadów deszczu, kiedy to może być chłodniej.

Początek jesieni

Zgodnie z tym, co twierdzi Met Office, przejście od lata do jesieni nie będzie tak drastycznie w przyszłości ze względu na zmiany klimatyczne. Nowe badania opublikowane przez Met Office w tym tygodniu przewidują, że w Anglii pod koniec tej dekady okresy lata będą dłuższe i bardziej suche, co z kolei zwiększa ryzyko susz i wynikających z nich pożarów.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!