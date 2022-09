Przygotujcie się na silne wiatry i duży spadek temperatur w przyszłym tygodniu

W przyszłym tygodniu w Wielkiej Brytanii pojawią się silne wiatry, które będą swoistym zakończeniem lata. Met Office twierdzi, że zimny front pogodowy przesuwający się na południe przyniesie oprócz porywistych wiatrów, także zimne powietrze z północy i doprowadzi do znacznego spadku temperatur.

W północnych rejonach kraju i Walii pogoda jest już typowo jesienna, a w wyżej położonych rejonach nad ranem w niedzielę temperatury były bliskie zeru. Przyszły tydzień będzie w całym kraju chłodny z porywistymi wiatrami.

Synoptycy ostrzegają mieszkańców Wysp przed wietrzną pogodą i niskimi temperaturami w przyszłym tygodniu. W Szkocji od jutra słupki rtęci w termometrach mogą spaść nawet do 9 stopni Celsjusza, podczas gdy w Anglii, Walii i Irlandii Północnej spodziewane są nieco wyższe temperatury – w okolicach 12 stopni Celsjusza.

Alex Burkill z Met Office powiedział:

- Mamy zimny front pogodowy, który dziś przesuwa się na południe i najbardziej będzie odczuwalny dzisiaj i w poniedziałek. Przyniesie trochę deszczu i trochę silnych wiatrów, prawdopodobnie pierwszych znaczących silnych wiatrów w tym sezonie, szczególnie w Szkocji, ale większym tematem rozmów będzie zimne powietrze, które nadejdzie z północy wraz z nimi. Zatem temperatury trochę spadną. Myślę, że z niedzieli na poniedziałek będzie dość chłodno w niektórych miejscach, ale z powodu zachmurzenia, deszczu i silnych wiatrów temperatury nie spadną za bardzo. Od poniedziałku będzie znacznie chłodniej.

Brrrrr - it's a chilly start to the day in many places. Some rural areas dipped close to freezing with a touch of frost



Here's a look at last night's minimum temperatures across England, Wales, Scotland and Northern Ireland pic.twitter.com/08fbcHuXPn