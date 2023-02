Przygotuj się na wiosnę: Postaw na zdrową dietę i większą aktywność fizyczną, a zbędne kilogramy same znikną

Zima 2022/2023 powoli odchodzi do historii – przed nami najpiękniejsza pora roku, która jest także najlepszym okresem na to, by zrzucić kilka kilogramów. Jak się do tego przygotować? Eksperci nie mają wątpliwości – potrzebna jest odpowiednia dieta i większa aktywność fizyczna.

Wiosna to najlepszy czas na odchudzanie

Gdy wiosną wszystko budzi się do życia, to samo dzieje się z naszymi organizmami. Gdy na niebie jest więcej słońca, słupki rtęci powoli zaczynają przebijać się przez magiczną barierę 10 st. C, a dzień zaczyna być zauważalnie dłuższy, to i my nabieramy więcej energii do życia. Po spokojniejszym, nieco leniwym okresie, zdominowanym przez ciepły koc i nadrabianie serialowych zaległości, przychodzi czas na wyjście z gawry i zrobienie kilku mocnych postanowień. A te powinny obejmować przede wszystkim zrzucenie kilku kilogramów i ogólną poprawę kondycji fizycznej. W końcu kiedy, jak nie właśnie na wiosnę, ma nam się to udać.

Zanim zaczniesz ćwiczyć – zadbaj o dietę

Eksperci ds. żywienia mówią wprost – aktywność fizyczna jest bardziej niż wskazana, ale nie możemy od razu rzucić się na głęboką wodę. Jeśli nasze zimowe miesiące wypełnione były długimi godzinami przed telewizorem, „wzbogaconymi” przez niezdrowe przekąski, to najpierw musimy zadbać o zdrowszą dietę. Po kilku miesiącach umiarkowanego albo bardzo ograniczonego ruchu, wybierzmy najpierw spacer i do tego dostarczmy organizmowi trochę składników odżywczych, z których będzie on z dnia na dzień czerpał coraz więcej energii do działania. - Przede wszystkim musimy zadbać o to, by nasze potrawy były lekkostrawne. Jeśli zdarzało nam się w zimie objadać, to teraz musimy przestawić się na model 'często, ale mniej'. Poza tym nie możemy zapominać o regularnym piciu wody – od 2,5 do nawet 3 litrów dziennie – mówi Tomasz Sagan prowadzący w Londynie restaurację My Fit Food.

Przygotuj organizm na większy wysiłek

Wyjałowiony po zimie organizm potrzebuje uzupełnić wiele składników odżywczych, w tym tak szybko traconą przez nas witaminę D, witaminy z grupy B, witaminę C i magnez. Wiosenna dieta musi zatem obfitować w zróżnicowane produkty, w tym przede wszystkim w ryby, chude mięso, nabiał, pełnoziarniste pieczywo, kasze, warzywa i owoce. Dopiero po wprowadzeniu dobrze zbilansowanej diety i uzupełnieniu niedoborów poczujemy, że odczuwane zimą wzmożone zmęczenie, osłabienie, rozdrażnienie czy problemy z koncentracją zaczynają zanikać. I właśnie wtedy najlepiej jest przystąpić do wzmożonej aktywności ruchowej.

Oczywiście, wielu z Was zapyta, jak zadbać o regularne, zbilansowane posiłki, przy nawale obowiązków, z którymi mierzymy się każdego dnia? Otóż i na to jest sposób – można albo zawczasu przygotowywać sobie posiłki dnia poprzedniego, albo postawić na profesjonalne firmy, takie jak My Fit Food, które posiłki te przygotowują dla nas. - Dieta pudełkowa to ogromne korzyści dla zdrowia, możliwość szybkiego uzupełnienia niedoborów po jałowym okresie zimowym, a do tego oszczędność czasu. To niedrogie rozwiązanie, dostępne na każdą kieszeń i dla osób o zróżnicowanych upodobaniach kulinarnych. Regularnie spożywane posiłki, nadzwyczaj urozmaicone w diecie pudełkowej, pozwalają na szybkie przywrócenie równowagi stanu zdrowia i samopoczucia oraz odpowiednie wejście w sezon wiosenno – letni – przekonuje Tomasz Sagan.