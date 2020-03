„Przez tyle lat byłam gościem w czyimś domu (UK będące tym domem). Było mi w tym domu dobrze…”. Zobacz, czemu Polka mimo wszystko wróciła do PL

Fot. Getty

Powrót do Polski pomimo faktu, że życie w UK układa się dobrze, a nawet bardzo dobrze? Zobacz, co ostatecznie skłoniło Polkę do wyprowadzki z Wielkiej Brytanii i osiedlenia się na stałe w PL.

Na jednej z grup na Facebooku Polka podzieliła się swoją niezwykle wyważoną opinią na temat powrotu do kraju. Jej refleksja musiała zostać dobrze przemyślana, gdyż, jak pisze autorka posta, aż rok po wyprowadzce z UK zwlekała z podzieleniem się swoimi przemyśleniami z innymi osobami, które - tak jak wcześniej ona - rozważają powrót do Polski.

Internautka zaznaczyła, że szanuje każdy punkt widzenia i sytuacja każdej pojedynczej osoby jest na tyle indywidualna, że nie można dać uniwersalnej odpowiedzi na pytanie „czy warto wrócić z UK do PL”. Polka chciała jednak podzielić się z innymi swoim własnym doświadczeniem i refleksją z nim związaną, ponieważ - jak sama podkreśliła - grupa facebookowa wiele jej wcześniej pomogła, więc opis własnej historii jest dla kobiety formą odwdzięczenia się za wpisy innych osób.

Opisując swoją historię, Polka zauważyła, że w pewnym momencie - już PO porwocie do kraju - zdała sobie sprawę z tego, że w Wielkiej Brytanii nie czuła się u siebie, chociaż czuła się tam dobrze: „I nagle okazuje się...dość mam już chyba bycia gościem, i nic nie zastąpi bycia gospodarzem we własnych progach. Pozdrawiam wszystkich tych którzy zdecydują się na powrót i tych którzy szczęście znajda w UK”.

Poniżej cała historia Polki, której dobrze się żyło w Wielkiej Brytanii, a mimo wszystko postanowiła ona wrócić do Polski - i jest zadowolona z podjętej decyzji:

„Długo zwlekałam z tym postem. Jestem już w Polsce od półtora roku prawie po 15 latach w UK. Zastanawiałam się co napisać. Myślałam żeby nie pisać wcale, bo chyba wszystko już zostało tu kiedyś wspomniane. Ale, sama dużo skorzystałam z tej grupy więc może komuś przyda się moja opinia. Na pytanie czy warto wracać zastanawiałam się co wam napisać. Każdy ma tak indywidualna sytuację myślałam, jest tyle zmiennych w sytuacji każdego z nas. Jak komuś powiedzieć wracaj bądź nie. Ja osobiście cieszę się że wróciłam. Ale czy ktoś inny będzie szczęśliwy po powrocie? Gwarancji nie ma. Więc czy warto wracać? Odpowiem tak. Mieszkając jeszcze w UK i przez jakiś czas po powrocie do Polski byłam absolutnie przekonana, że chcę kiedyś zamieszkać w Grecji. Kocham ten kraj i zamieszkanie tam byłoby dla mnie rajem odzyskanym. Ale złapałam się ostatnio na myślach i analizie samej siebie.. czy nadal tak bardzo chcę mieszkać w Grecji? I wiecie co? Jakoś tak nagle okazało się że moja chęć wyjazdu do Grecji osłabła. Dlaczego? Zadawałam sobie to pytanie. „I nagle do mnie dotarło! Przez tyle lat byłam gościem w czyimś domu (UK będące tym domem). Było mi w tym domu dobrze. Nie narzekałam. Ponad rok jestem z powrotem we własnym. I nagle okazuje się...dość mam już chyba bycia gościem, i nic nie zastąpi bycia gospodarzem we własnych progach. Pozdrawiam wszystkich tych którzy zdecydują się na powrót i tych którzy szczęście znajda w UK”.

Mieliście podobne przemyślenia, co autorka posta? Czy w ogóle rozważacie powrót do Polski - mimo że powodzi się Wam w UK? Czekamy na Wasze refleksje!

