Przez pięć miesięcy czekaliśmy na zwrot 1742 funtów - relacjonuje klient linii Virgin Atlantic

Jak wynika z raportów przygotowanych przez Which? i CAA linie lotnicze wciąż "ociągają się" ze zwrotem pieniędzy za bilety na loty, które z powodu pandemii koronawirusa zostały odwołane.

David Hanson musiał odwołać wymarzoną podróż do Nowej Zelandii z powodu Covid-19 - ale po pięciu miesiącach wciąż czeka na zwrot pieniędzy. "Prawie pięć miesięcy później nadal nie otrzymaliśmy zwrotu kosztów za nasze loty w łącznej wysokości 1742 GBP, co jest dla nas sporą kwotą. (...) Jestem bardzo sfrustrowany, po prostu zły, że ot tak, uszło im to na sucho" - komentował na łamach BBC. Hansen dodaje również, że w staraniach o należne mu pieniądze agencja, za pośrednictwem, której rezerwował lot, jak i ubezpieczyciel, niewiele mu pomogli.

Linie lotnicze "ociągają się" z wypłaceniem pieniędzy za odwołane loty - interwencje Which? i CAA nie przynoszą skutków

Pracująca w szkole w Edynburgu Kirsty Ness miała polecieć do Gdańska ze swoim chłopakiem na początku kwietnia, ale z wiadomych przyczyn Ryanair odwołał ten lot. Pomimo prośby o zwrot pieniędzy, pani Ness początkowo otrzymała kupon na zmianę rezerwacji. Dopiero po pięciu telefonach i dziesiątkach e-maili udało jej się w końcu otrzymać pieniądze. "Dla nisko opłacanego key workera te 126 funtów to dużo pieniędzy, z których nie można korzystać przez pięć miesięcy" - powiedziała BBC.

Niestety, linie lotnicze ociągają się w regulowaniu swoich zobowiązań wobec klientów. W lipcu Civil Aviation Authority (CAA) informowało, iż "nie jest usatysfakcjonowane" sposobem w jaki Virgin Atlantic czy Ryanair realizują płatności za loty, które się nie odbyły. Z kolei kilka dni temu pro-konsumencka organizacja Which? zwracała uwagę, że pomimo interwencji CAA aż 18 linii lotniczych nadal opóźnia wypłatę należnych pasażerom środków. Przewoźnicy "nie spełniają" obietnic złożonych organowi regulacyjnemu rynek lotniczy w UK.

Niektórzy klienci czekali nawet 120 dni na zwrot

Szczególnie frustrująca musi być sytuacja klientów Virgin Atlantic, którzy na swoje pieniądze czekali nawet do 120 dni. W lipcu, po interwencji CAA i zapowiedzi podjęcia konkretnych kroków, podobne sytuacje miały zostać wyeliminowane. Jak się jednak okazuje, nie udało się tego osiągnąć, bo Which? dotarło do klientów, którzy na zwrot czekali aż 130 dni (!!!)

"Kolejny raz Which? ujawniło, że linie lotnicze łamią prawo dotyczące zwrotów pieniędzy za odwołane loty z powodu pandemii i niesprawiedliwie traktują swoich pasażerów" - komentował" - Rory Boland z Which? Travel. "Pasażerowie muszą mieć możliwość polegania na regulatorze, który ma skuteczne uprawnienia do ochrony ich praw - zwłaszcza w czasie bezprecedensowych zawirowań" - powiedział.

W związku z obecną sytuacją Which? zwróciło się do rządu z apelem, aby przyznano CAA dodatkowe uprawnienia do dyscyplinowania linii lotniczych, które łamią prawo. "Civil Aviation Authority musi dysponować narzędziami, dzięki którym pociągnie przewoźników do odpowiedzialności. W przeciwnym razie zaufanie konsumentów do branży turystycznej zostanie zniszczone w sposób niemożliwy do naprawienia" - konkludował Rory Boland.