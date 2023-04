Przez opieszałość councilu dziecko musiało żyć w chronicznym bólu przez trzy lata

Organ nadzorczy orzekł, że ciężko niepełnosprawne dziecko przegapiło niezbędną operację NHS i cierpiało z powodu przewlekłego bólu przez ponad trzy lata, ponieważ council nie zdołał przenieść go do dostosowanego do niepełnosprawności mieszkania, pomimo wielokrotnych próśb pracowników służby zdrowia.

Lambeth council w Londynie został ukarany grzywną w wysokości 20 000 funtów za szereg zaniedbań w usługach i błędy administracyjne, które naraziły dziecko na niebezpieczeństwo oraz „znaczące cierpienie, którego można było uniknąć”, a matkę dziecka na ryzyko poważnych obrażeń.







Opieszałość councilu naraziła dziecko na cierpienie

Organ nadzorczy nakazał Lambeth council przeprowadzenie niezależnego przeglądu swoich usług dotyczących bezdomnych twierdząc, że sprawa niepełnosprawnego dziecka uwydatniła ciągły brak nadzoru ze strony władz, który z kolei doprowadził do tego, że osoby znajdujące się w trudnej sytuacji przestały być zauważane.

Dochodzenie organu nadzorującego dotyczyło samotnej matki, nazwanej w sprawie Panią X, i jej dwójki dzieci, z których jedno – znane jako Dziecko Y – porusza się na specjalistycznym wózku inwalidzkim i potrzebuje pomocy w codziennych czynnościach życiowych, takich jak mycie, ubieranie się i jedzenie.

Rodzina została umieszczona w wynajmowanej prywatnie nieruchomości w innej dzielnicy po tym, jak została zaklasyfikowana jako bezdomna przez council w Lambeth w 2018 roku. Przeprowadzona w kwietniu 2019 roku ocena wykazała, że ​​dom ten nie był przystosowany do poruszania się na wózku inwalidzkim i nie był wystarczająco duży, aby pomieścić sprzęt potrzebny Dziecku Y, taki jak podnośniki i specjalistyczne łóżko.

Apele nic nie dały

Do takiej sytuacji doszło pomimo serii e-maili i uwag od specjalistów z opieki społecznej pomagających rodzinie i informujących Lambeth council, że:

- Dziecko Y cierpi na chroniczny ból, wymagający zastrzyków i leków. Może on zostać złagodzony jedynie poprzez operację, jednak to również było opóźniane, ponieważ nieodpowiedni dom rodzinny oznaczał, że Dziecko Y nie mogło bezpiecznie wrócić do niego po operacji.

- Siedzenie na wózku inwalidzkim przez długi czas powodowało tak duży ból, że szkoła, do której uczęszcza Dziecko Y, kupiła specjalistyczne łóżko, aby zapewnić mu dostęp do lekcji.

- W domu Dziecko Y i jego matka byli narażeni na obrażenia w wyniku ręcznego przenoszenia, ponieważ nie byli w stanie używać do tego odpowiedniego sprzętu. Ze względu na brak miejsca, Dziecko Y nie mogło być odpowiednio ułożone do jedzenia i groziło mu zadławienie.

Przez trzy lata council nie zajął się sprawą

Organ nadzorczy oceniający uchybienia Lambeth council orzekł, że powinien on zapewnić rodzinie odpowiednie zakwaterowanie już w lipcu 2019 roku. A nie zrobił tego „pozostawiając Panią X i jej dzieci w nieodpowiednim mieszkaniu na 42 miesiące”.

Rodzina ostatecznie znalazła odpowiednią nieruchomość w październiku 2022 roku, czyli dopiero po trzech latach. Zgodnie z opinią terapeuty zajęciowego, przez sam fakt, że nie zapewniono rodzinie lokum dostosowanego do jej potrzeb, Dziecko Y nie mogło przejść niezbędnej operacji chirurgicznej.

„Jeszcze bardziej utrudniło to pomoc [Y] przy manualnej obsłudze i pozycjonowaniu. [Y] również nigdy nie będzie w stanie utrzymać się na nogach” – napisał terapeuta.

„Niemożliwe zadanie”

Council usprawiedliwiał się przed organem nadzorczym twierdząc, że znalezienie odpowiedniej nieruchomości dla Dziecka Y było „niemożliwym zadaniem”, biorąc pod uwagę brak dostępnych mieszkań. Organ nadzorczy stwierdził jednak, że nie znalazł dowodów na to, że council podjął jakiekolwiek poważne wysiłki w celu znalezienia takiej nieruchomości, ale zamiast tego „pozwolił, by sprawa dryfowała przez ponad trzy lata”.

Opinia organu nadzorczego

W rezultacie, jak stwierdził organ nadzorczy, Dziecku Y odmówiono specjalnego łóżka i wymaganego do złagodzenia bólu siedzenia, zachowania godności i zapewnienia mu bezpieczeństwa podczas jedzenia, picia i spania. Ponadto dzieci i ich matka żyli w „znaczącym i możliwym do uniknięcia niebezpieczeństwie” przez cały okres.

„Zdajemy sobie sprawę z wyzwań stojących przed councilem w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na usługi przy ograniczonych zasobach. Niemniej jednak prawo mówi, że councile muszą wypełniać swoje obowiązki związane z bezdomnością” – podsumował organ nadzorczy.

Rzecznik Lambeth council powiedział, że przyjęto ustalenia organu nadzorczego i przeproszono rodzinę, która „została zawiedziona”. Dodał, że zleci niezależny przegląd usług, „w tym, w jaki sposób council może najlepiej wypełnić swoje ustawowe obowiązki wobec bezdomnych wnioskodawców”.

