Przez cięcia zasiłków coraz więcej kobiet w UK zostaje prostytutkami, aby mieć pieniądze na życie

W wyniku cięć zasiłków coraz więcej osób w Wielkiej Brytanii ma poważne problemy finansowe i z trudem wiąże koniec z końcem. Okazuje się, że wzrasta liczba kobiet, których trudna sytuacja materialna zmusza do prostytucji.

Zgodnie z najnowszym raportem coraz więcej kobiet trafia na ulicę w wyniku trudnej sytuacji materialnej, w której się znajduje m.in. przez ciecia w zasiłkach. Dwie trzecie prostytutek na Wyspach w ciągu ostatniego miesiąca stało się ofiarami przemocy – podaje English Collective of Prostitutes.

Niestety wśród kobiet, które decydują się na prostytucję, są matki, które w wyniku cięć w zasiłkach mają problemy z utrzymaniem swoich dzieci. Rzeczniczka ECP, Niki Adams powiedziała:

- Mamy obecnie do czynienia z kryzysem dotyczącym przemocy wobec prostytutek. Agresywni mężczyźni wyżywają się na znajdujących się w trudnej sytuacji kobietach, które mają problemy ze zgłoszeniem napaści. Jedna z kobiet została napadnięta przez gang we wschodnim Londynie, gdy pracowała na ulicy. Mężczyźni powiedzieli jej, że, jeśli chce pracować, musi dać im pieniądze. Poszła na policję i powiedziała, że grożono jej i podała nawet numer rejestracyjny samochodu należącego do gangu. Zamiast jednak przyjąć zgłoszenie, policja zaczęła ją wypytywać, czy jest prostytutką.

Grupa ECP twierdzi, że konieczne jest wprowadzenie zmian w prawie, zanim więcej kobiet znajdzie się w niebezpieczeństwie. W Wielkiej Brytanii kupno lub sprzedaż usług seksualnych nie są nielegalne, jednak prowadzenie domu publicznego już tak.

Home Affairs Select Committee zaleca dekryminalizację prostytucji, co poparła także raportem, z którego wynika, że zakaz prowadzenia domów publicznych powinien zostać zniesiony. Komisja rządowa badająca sytuację dotyczącą zasiłków stwierdziła, że wprowadzenie Universal Credit – zastępującego sześć zasiłków jedną miesięczną płatnością – jest realnym czynnikiem wzrostu liczby kobiet, które w wyniku trudnej sytuacji finansowej decydują się na prostytucję.

Komisja uważa, że ograniczenia wprowadzone w dostępie do zasiłków, a także dłuższe oczekiwanie na ich wypłatę, przyczynia się do trudnej sytuacji finansowej.

