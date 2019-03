Przez Brexit Wielka Brytania staje się krajem ludzi posiadających podwójne obywatelstwo

Tysiące unijnych imigrantów (i nie tylko!) teraz legalnie przebywających w UK po Brexicie może mieć niemały problem. O sprawie alarmują eksperci z renomowanego ośrodka badawczego. O co chodzi?

„Historia nas oceni” - Theresa May napisała list do torysów, w którym desperacko wezwała ich do poparcia umowy wyjścia z UE

Theresa May wystosowała list do posłów Partii Konserwatywnej, w którym desperacko wezwała ich do porzucenia swoich pielęgnowanych przekonań i poparcia umowy wyjścia z UE, w celu uratowania kraju przed...