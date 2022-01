Przez 70 lat (!!!) jeździł bez prawa jazdy i ubezpieczenia - policjanci nie mogli uwierzyć!

Fot: Facebook @BulwellPoliceUK

W hrabstwie Nottinghamshire doszło do zatrzymania kierowcy, który od 70 lat poruszał się samochodem po brytyjskich drogach bez prawa jazdy (!), ubezpieczenia (!!) i do tej pory nigdy jeszcze nie został zatrzymany przez policję (!!!).

Do tych wydarzeń doszło w Bulwell, niewielkim mieście zlokalizowanym w hrabstwie Nottinghamshire, leżącym na północny zachód od Nottingham, w środę, 25 stycznia 2022 roku. Funkcjonariusze lokalnej policji zatrzymali starszego mężczyznę siedzącego za kierownicą Mini przy sklepie Tesco Extra. Sami policjanci biorący udział w tej interwencji nie mogli uwierzyć w to, że prowadzący samochód mężczyzna urodzony w 1938 roku od 12. roku życia jeździł po drogach w Wielkiej Brytanii. Robił to bez jakichkolwiek uprawnień, bez prawa jazdy i bez ubezpieczenia! "Nie możemy do końca uwierzyć w to, co się wydarzyło" - czytamy na oficjalnym facebookowym profilu Bulwell, Rise Park and Highbury Vale Police.

"Na szczęście nigdy nie spowodował wypadku, nie miał żadnej kolizji i nigdy nie spowodował strat finansowych w wyniku stłuczki, gdy jego samochód nie był ubezpieczony!" - czytamy dalej.

W jaki sposób lokalna policja zwróciła uwagę na niepozorne Mini i starszego kierowcę w środku? Samochód został wzięty na celownik dzięki nowoczesnej technologii. System kamer ANPR zainstalowany na terenie Nottingham rejestruje numery tablic rejestracyjnych przejeżdżających samochodów. Nagrania z tych odczytów zwróciły uwagę funkcjonariuszy, którzy w efekcie zatrzymali starszego kierowcę.

Co ciekawe, nie wiemy nic o tym, w jaki sposób mężczyzna, który jeździł po Wielkiej Brytanii przez 70 lat całkowicie nielegalnie, został ukarany. Lokalni funkcjonariusze wykorzystali jednak tę okazję do wystosowania ostrzeżenia innym kierowcom:

Jak mu się to udawało przez 70 lat?

"Ze względu na zwiększoną liczbę kamer ANPR w Nottingham, nawet podczas krótkich wycieczek, prawdopodobnie zostaniesz przez nie nagrany. Upewnij się, że twoje dokumenty są w porządku, ponieważ pewnego dnia wpadniesz...".