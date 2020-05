Przez 24 godziny Polka mówiła do swojego brytyjskiego partnera WYŁĄCZNIE po polsku. Czy ją rozumiał? [WIDEO]

Fot: YouTube

Mówi się, że kobiety są z Wenus, a mężczyźni z Marsa i przez to ciężko jest się im porozumieć. A co ma powiedzieć Brytyjczyk, którego partnerką jest Polka? Jak porozumieć się i dobrze dogadać się z kobietą z Polski?

"W normalnych" warunkach porozumienie między kobietą, a mężczyzną do łatwych nie należy! Stereotypowo faceci nie słuchają. Jednym uchem wlatuje, a drugim po prostu wylatuje to, co zostało do nich powiedziane. Z kolei kobietom buzia się potrafi nie zamykać i zalewają swoich partnerów potokiem informacji, w którym idzie się po prostu utopić. A pisząc poważnie - porozumienie między przedstawicielką płci pięknej i okazem płci tej nieco brzydszej łatwe nie jest, nawet jeśli mówią w tym samym języku.

A co jeśli mówią w INNYCH językach? Tu się dopiero robi ciekawie!

Taki właśnie "eksperyment" postanowił przeprowadził jeden z popularnych brytyjskich vlogerów. Wraz ze swoją pochodzącą z Polski dziewczyną ustalił, że przez cały jeden dzień nie powie ona ani jednego słowa w języku angielskim. Jak im się ten "eksperyment" udał? Sami możecie sprawdzić oglądając filmik, który udostępnili na YouTubie!

Zobaczcie go sami: