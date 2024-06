Przez 14 lat rządów torysów sytuacja w UK się znacznie pogorszyła

Brytyjska opinia publiczna nie ma wątpliwości, że 14 lat rządów Partii Konserwatywnej doprowadziło kraj do ruiny. Aż trzy czwarte respondentów ankiety przeprowadzonej przez YouGov jest zdania, że UK znajduje się obecnie w gorszym stanie, niż gdy David Cameron obejmował urząd premiera.

Z tych 73 proc. ankietowanych Brytyjczyków prawie połowa (dokładnie 46 proc.) jest zdania, że sytuacja ich ojczyzny jest w 2024 roku „znacznie gorsza” niż była w 2010. W zdecydowanej mniejszości są głosy, które twierdzą, że wcale nie jest tak źle.

11 proc. uważa, że ​​sytuacja jest mniej więcej taka sama, jaka była w 2010 roku, a tylko 8 proc. jest zdania, iż w czasie rządów Partii Konserwatywnej doszło do poprawy. Wyniki sondażu przeprowadzonego przez YouGov przed wyborami do brytyjskiego parlamentu nie pozostawiają złudzeń, a mieszkańcy UK doskonale widzą, jakie efekty miały rządy torysów.

Wiedzą to sami wyborcy Partii Konserwatywnej. 59% proc. tych osób, które głosowały w ostatnich wyborach na torysów, jest zdania, że obecnie UK znajduje się gorszej sytuacji, niż w 2010. Z kolei ci wyborcy, którzy deklarują, że w zbliżającej się elekcji poprą stronnictwo kierowane przez Rishiego Sunaka, są mocno podzielenie w tej kwestii.

33 proc. twierdzi, że ​​położenie ich kraju jest gorsze, 32% uważa, że sytuacja jest mniej więcej taka sama, a tylko 31 proc. stoi na stanowisku, że dzięki polityce rządu Partii Konserwatywnej udało się poprawić kondycję Wielkiej Brytanii.

Wysokie koszty utrzymania na Wyspach, kryzys, w którym znajduje się NHS oraz problemy wynikaj ące z imigracji – oto najważniejsze powody, dla których Brytyjczycy w taki, a nie inny sposób oceniają (opłakany) stan swojego kraju. Według respondentów najgorzej sytuacja wygląda w kwestii kosztów życia.

Aż 85 proc. Brytyjczyków wskazuje na ten aspekt, z czego 59 proc. twierdzi, że sytuacja w tym aspekcie jest „znacznie gorsza”, niż była w 2010. Według 84 proc. anektowanych NHS jest teraz gorszym stanie niż w 2010 roku, a polityka imigracyjna i stan gospodarki w ocenie 78 proc. się pogorszyły.

Od 2010 roku na czele rządów torysów stawało pięciu premierów. W zasadzie praca każdego z nich została negatywnie zweryfikowana przez ludzi żyjących w UK. Obecnego szefa rządu Rishiego Sunaka 57 proc. ocenia źle lub bardzo źle, gdy tylko 13 proc. uważa, że był dobry lub bardzo dobry. 24 proc. uważa, że wykonał przeciętną robotę.

Aż 84 proc. ankietowanych ocenia Liz Truss źle lub bardzo źle, tylko 2 proc. dobrze, a 6 proc – przeciętnie. To najgorzej oceniana szefowa rządu w tym gronie. Na najlepsze noty zasłużył sobie David Cameron, który zanotował wynik “netto” -21 proc. “Aż” 17 proc. Brytyjczyków pozytywnie ocenia jego pracę, 36 proc. przeciętnie, a źle – 38 proc.

There have been 5 Conservative prime ministers since 2010, and the public tend to have a negative view of all of them

Rishi Sunak: -44 net score

Liz Truss: -82

Boris Johnson: -38

Theresa May: -37

David Cameron: -21https://t.co/WNzlteEsK2 pic.twitter.com/MWQoPXJWSz

— YouGov (@YouGov) June 6, 2024