Przewóz nielegalnych imigrantów i jego konsekwencje

Nielegalni imigranci nieustannie dostają się do ciężarówek zmierzających do Wielkiej Brytanii. To ogromny problem dla firm transportowych, bowiem kary finansowe za wykrycie „pasażerów na gapę” są ogromne, grozi to także zatrzymaniem auta z towarem na granicy a nawet sprawa karna w sadzie

Nie ma znaczenia, w jakiej sytuacji wykryto nielegalnych imigrantów w naczepie. Postępowanie w tej sprawie zawsze wygląda tak samo. Na początku firma transportowa oraz kierowca otrzymują pismo z zestawem pytań. Tak zaczyna się postępowanie wyjaśniające, prowadzone przez Border Force.

– Aby złożyć wyjaśnienia obydwa podmioty mają na to 28 dni. Potem jest już tylko czekanie na decyzję brytyjskich służb. Aktualnie jest to okres od 6 do 8 miesięcy. Po tym okresie otrzymuje się decyzję. Niestety, dla niektórych przewoźników często jest ona wyrokiem – mówi Anna Matelska, adwokat z kancelarii AM International Solicitors.

Dlaczego? Bowiem maksymalna kara za jednego nielegalnego imigranta może wynieść do 2000 funtów. Ale to nie wszystko dodatkowa kara do 2000 funtow moze byc nalozona na kierowce za kazdego nielegalnego imigranta. Od czego zależy wysokość kary?

- Od poziomu zabezpieczeń samochodu, posiadanych dowodów kontroli bezpieczeństwa dokonywanych przez kierowcę podczas trasy na teren UK, a także potwierdzeń przeszkolenia kierowców w tym zakresie – tłumaczy Anna Matelska.

– Ważna informacja jest taka, że w przypadku postępowania prowadzonego przez Border Force firma zostaje odpowiedzialna za zapłatę kary nałożonej na pracownika, co nieraz może wynieść nawet 4 tysiace funtow (20 tysięcy złotych) za jednego imigranta. Na granicy francusko-angielskiej wcale nie tak rzadko zdarza się, że w naczepie znajduje się nawet dziesięć czy dwadzieścia osób – dodaje prawnik.

Jeśli kara jest wysoka należ walczyć o jej anulowanie lub obniżenie. Warto też wiedzieć, że decyzja o nałożeniu kary nie jest ostateczna. Przewoźnik oraz kierowca mogą złożyć sprzeciw. Mają na to także 28 dni.

– Jest możliwe, że kara może zostać całkowicie anulowana. Trzeba wtedy skutecznie wykazać, że w firmie funkcjonował prawidłowy system zabezpieczający przed nielegalną imigracją. Należy też udowodnić, że kierowca nie miał podstaw, by sądzić, że w prowadzonym przez niego zestawie znaleźli się nielegalni imigranci – radzi Anna Matelska z kancelarii AM International Solicitors.

Jeśli to nie poskutkuje - można bronić swoich racji przed sąde, Składa się wówczas apelację. Sprawy karne dotyczace ulatwiania lub transport imigrantow najczesciej trafiaja do Sadu Koronnego w Canterbury. Wazne jest aby sobie zdawać sprawe iz ulatwianie imigrantom wjazdu do Anglii grozi nawet do 14 lat pozbawienia wolnosci. a ostatnie wydarzenia i zblizajacy sie Brexit z pewnoscia maja duzy wplyw na naplyw nielegalnych imigrantow do tego kraju.

Warto wiedzieć, że zgodnie z brytyjskim prawem, pełną ochronę przed konsekwencjami nieświadomego przewozu nielegalnych imigrantów mamy tylko w przypadku zastosowania profesjonalnej procedury zabezpieczającej. A składają się na nią:

- odpowiednie zabezpieczenie samochodu: użycie linki celnej zakończonej kłódką, numerowanej plomby oraz dodatkowej kłódki,

- trening oraz przeszkolenie pracowników z czynności, które powinny być dokonywane podczas każdego z transportów,

- dokonywanie czynności kontrolnych podczas transportu oraz ich zapisanie w liście kontrolnej podczas każdego z przejazdu na teren Wielkiej Brytanii,

- monitorowanie wyjazdów kierowców do Wielkiej Brytanii wraz z systemem sprawdzającym prawidłowość czynności kierowców podczas swoich tras.

Zastosowanie tych procedur jest gwarancją, że firma, w której składzie znaleziono nielegalnych imigrantów, nie będzie obciążona karą. - Postępowanie w związku z karą prowadzone będzie jedynie w stosunku do kierowcy, którego działanie mogło przyczynić się do wtargnięcia osób do naczepy. Zagrożeni są również kierowcy pojazdów poniżej 3,5 tony. Także do takich samochodów dostają się nielegalni imigranci, którzy w ciągu kilku minut potrafią spiłować kłódki zabezpieczające – przestrzega Adwokat Anna Matelska.

Często jest tak, nielegalni imigranci niszczą towar, jaki przewozi firma transportowa. W takich przypadkach odbiorcy nie chcą już go przyjąć. I znowu traci przedsiębiorca – właściciel składu, bowiem towar trzeba zutylizować. – Dlatego istotne jest, aby każdy z przewoźników wykonujących transporty do UK powinien sprawdzić swoją polisę ubezpieczeniową. Bardzo ważny jest punkt dotyczący szkody w towarze spowodowanej wtargnięciem osób trzecich (w tym nielegalnych imigrantów) do naczepy. Jeżeli ubezpieczyciel jej nie pokrywa, trzeba jak najszybciej zmienić ten punkt – zaleca Anna Matelska z kancelarii AM International Solicitors. Jak informuje UK Border Force, kierowca, który ma podejrzenie, że w jego pojeździe ukrywają się nielegalni imigranci powinien natychmiast zgłosić się na kontrolę. Niestety, większość takich spraw kończy się wszczęciem postępowania przeciwko przewoźnikowi i kierowcy, nawet mimo tego, że zachowanie kierowcy było staranne i prawidłowe. Dlatego ważne jest, aby kierowca zażądał wpisu potwierdzającego sprawdzenie ciężarówki przez służby na swojej liście kontrolnej lub po prostu sfotografować listę kontrolną w czasie dokonywanej kontroli.