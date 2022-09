Przestępca zażądał od Polaków okazania wiz przed obrabowaniem sklepu, w którym pracowali

Mężczyzna, który napadł na sklep w Liverpoolu zażądał od jego polskich pracowników okazania... wiz, dzięki którym mogą legalnie pracować w UK.

Do tych zdarzeń doszło 30 czerwca 2022 roku, około godziny 16 w Liverpoolu. Matthew Sanderson napadł na sklep zlokalizowany przy Breck Road, Wszedł do lokalu, na początku zaczął oglądać to, co znajduje się w środku, a następnie podszedł do kasy. Stało przy niej dwóch pracowników, którzy byli Polakami. Pochodzący z Walton mężczyzny początkowo udawał, że jest przedstawicielem lokalnego oddziału Trading Standards i przeprowadza kontrolę. Chciał zobaczyć wizy pracownicze polskich imigrantów, a ci poprosili go, aby sam się wylegitymował. Sanderson miał... pokazać swoją kartę płatniczą. Kiedy zorientował się, że jego "przykrywka" jest spalona, wyciągnął z prawej kieszeni spodni coś, co wyglądało na czarny pistolet i wycelował w twarz jednej z ofiar, jak czytamy w relacji opublikowanej na łamach "The Liverpool Echo".

Polacy ofiarami napadu w Liverpoolu

Jak później ofiary tego napadu zeznały, broń wyglądała "jakby była plastikowa i nie była prawdziwa", ale nie chcąc podejmować ryzyka, pracownicy sklepu poszli wraz z nim na zaplecze. Napastnik wyszedł z założenia, że musi znajdować się tam sejf z pieniędzmi. Nie było go tam, więc wrócił do kasy i zabrał wszystkie pieniądze. Ostatecznie okazało się, że mężczyzna zrabował około 65 funtów.

Dodajmy, że dosłownie kilka godzien wcześniej, Sanderson dopuścił się innego przestępstwa. 38-latek w godzinach porannych, około godziny 7, próbował ukraść samochód samotnej kobiecie, która zatrzymała się na stacji benzynowej w drodze do pracy, aby dopompować opony. Nic z tego jednak nie wyszło, a z pomocą przyszli przypadkowi przechodnie.

Rabuś miał do nich nietypową prośbę...

Oba te przestępstwa zostały nagrane przez kamery CCTV. Przed obliczem sądu Liverpool Crown Court nie było żadnych wątpliwości co do winy Matthew Sandersona. Dodajmy, że mężczyzna próbował się tłumaczyć tym, że gdy popełniał te przestępstwa znajdował się pod wpływem "koktajlu z narkotyków".

Sanderson ma na swoim koncie 32 wcześniejsze wyroki skazujące za 74 przestępstwa, w tym został skazany na pięć lat więzienia za napad i włamanie w 2013 roku. Mężczyzna przyznał się do kradzieży, napaści z zamiarem dokonania kradzieży, posiadania imitacji broni palnej i składania gróźb karalnych. Przez brytyjski sąd został skazany na osiem lat pozbawienia wolności.

Newsy z UK na Twoją skrzynkę - subskrybuj! Zapisz mnie!