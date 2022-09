Przestańcie przynosić misie Paddingtony i kanapki z marmoladą dla królowej - apelują władze Royal Parks

Fot. Getty, Facebook/@theroyalfamily

Zarząd Royal Parks zwrócił się z apelem do osób przynoszących podarunki w symbolicznym hołdzie dla zmarłej królowej. Masowo pojawiają się bowiem misie Paddingtony, a wiele osób zostawia przy nich kanapki z marmoladą i słoiczki z dżemem.

We wszystkich miejscach w Wielkiej Brytanii, które wyznaczono dla żałobników do pozostawiania symbolicznych kwiatów czy kartek, można zaobserwować morze bukietów, świec, lampionów. Oprócz tradycyjnych podarków, pojawił się jednak trend dość zaskakujący - ludzie masowo przynoszą też maskotki Paddington Bears i tosty lub słoiki z marmoladą, nawiązując do kultowego już filmiku Elżbiety II i Paddingtona, nagranego z okazji Platynowego Jubileuszu królowej.

Something lovely about the fact that The Queen’s final big TV moment was with Paddington Bear, another great British institution that also began in the 50s. What a sad day. What an end of an era. My Grandma adored her, so did I. “…And God Bless you, Ma’am” #QueenElizabethpic.twitter.com/rdhFMle7JG — James Delow (@jamesdelow) September 8, 2022

Dziesiątki misiów Paddingtonów i słoiczków z marmoladą - na cześć zmarłej królowej

Władze Royal Parks apelują jednak do żałobników o zachowanie pewnych zasad, aby uniknąć niepotrzebnego gromadzenia się śmieci. O ile bowiem z samymi kwiatami łatwo sobie poradzić, ponieważ zwiędłe rośliny są zbierane przez wyznaczone służby i transportowane do miejsc, w których są przerabiane na kompost, o tyle inne przedmioty stanowią większy problem.

W związku z tym, osoby chcące pozostawić coś w hołdzie dla zmarłej królowej, są proszone o usunięcie z kwiatów wszystkich opakowań, ponadto zarząd Royal Parks ostrzega, że nie powinno się w ogóle przynosić żadnych innych przedmiotów oprócz kwiatów. Akceptowane są jedynie kartki i bileciki - wszystkie inne prezenty mogą zostać po prostu wyrzucone. Zapalone świece i lampiony stanowią natomiast niebezpieczeństwo pożaru, dlatego będą gaszone.

W oświadczeniu cytowanym przez portal Metro napisano: „Niestety, żadne prezenty i artefakty nie będą przyjmowane, a ludzie są poproszeni o nieprzynoszenie ich do parków. Nie należy wnosić przedmiotów/artefaktów innych niż kwiaty, np. pluszowych misiów lub balonów”.

A marmalade sandwich with a note that says "A marmalade sandwich for your journey, Ma'am", which is a nod to Queen Elizabeth II's association with Paddington Bear, was left among the flowers laid by members of the public at Balmoral in Scotland



: @aine_foxpic.twitter.com/EdEkOohUwJ — PA Media (@PA) September 11, 2022

