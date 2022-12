Przesłanie premiera na Nowy Rok: Rishi Sunak ostrzega, że problemy Wielkiej Brytanii nie „znikną” w 2023 roku [wideo]

W swoim przesłaniu noworocznym premier obiecał, że w nadchodzących miesiącach będzie można zobaczyć, „to, co najlepsze w Wielkiej Brytanii” zobowiązując się do dalszego wspierania Ukrainy. Rishi Sunak zaznaczył jednak, że problemy w kraju nie „znikną” w 2023 roku po „trudnych” 12 miesiącach.

Premier w swoim przesłaniu na Nowy Rok zaczął od refleksji, że rok 2022 był burzliwy w brytyjskiej polityce, jednak zaznaczył, iż w nadchodzących miesiącach będzie można zobaczyć „to, co najlepsze w Wielkiej Brytanii”, ponieważ kraj nadal wspiera Ukrainę w wojnie z Rosją.





Przesłanie premiera na Nowy Rok

Rishi Sunak w swoim przesłaniu noworocznym patrzył również w przyszłość na koronację króla Karola, 6 maja, gdyż jego zdaniem koronacja monarchy zjednoczy kraj.

Opisując ostatni rok jako „trudny”, powiedział:

- W momencie, gdy podnieśliśmy się z bezprecedensowej globalnej pandemii, Rosja rozpoczęła barbarzyńską i nielegalną inwazję na Ukrainę. Miało to głęboki wpływ ekonomiczny na całym świecie, na który Wielka Brytania nie jest odporna. Wiem, że wielu z was odczuło ten wpływ w swoich domach. Dlatego ten rząd podjął trudne, ale sprawiedliwe decyzje, aby przejąć kontrolę nad pożyczkami i zadłużeniem. I to dzięki tym decyzjom byliśmy w stanie pomóc osobom najbardziej narażonym na rosnące koszty rachunków za energię.

Sunak, który przejął stanowisko premiera w październiku po krótkotrwałej administracji Liz Truss, dodał:

- Trzy miesiące temu stałem na schodach Downing Street i obiecałem, że będę niestrudzenie pracował nad rzeczami, które są dla ciebie najważniejsze. Od tego czasu ten rząd podjął zdecydowane działania, aby wesprzeć nasze NHS rekordowymi zasobami, aby uporać się z zaległościami – więcej funduszy, więcej lekarzy i więcej pielęgniarek. Zajmujemy się również nielegalną imigracją i powstrzymujemy przestępców przed nadużywaniem naszego systemu azylowego.

Wyzwania w 2023 roku

Premier dał jasny komunikat o wyzwaniach, które pozostają w kraju i za granicą w 2023 roku:

- Nie będę udawał, że wszystkie nasze problemy znikną w nowym roku. Ale rok 2023 da nam możliwość zaprezentowania tego, co najlepsze w Wielkiej Brytanii na arenie światowej, dalszego wspierania naszych ukraińskich przyjaciół przeciwko brutalności Putina oraz obrony wolności i demokracji wszędzie tam, gdzie są one zagrożone.

Przechodząc do koronacji, powiedział, że Wielka Brytania „połączy się razem dumna ze wszystkiego, co czyni ten kraj wspaniałym”. Dodał:

- Tak, rok 2023 będzie miał swoje wyzwania, ale rząd, którym kieruję, stawia wasze priorytety na pierwszym miejscu.

Czas na zmiany według opozycji

Lider Partii Pracy, Sir Keir Starmer, wykorzystał swoje noworoczne przesłanie, aby ostrzec, że Wielka Brytania „musi się zmienić”, ponieważ on również spogląda wstecz na „bardzo trudny rok”.

Stramer, który wkracza w 2023 r. ze swoją partią wciąż wyprzedzającą w sondażach konserwatystów, w swoim przesłaniu do kraju zastanawiał się nad śmiercią królowej i sukcesem Lionesses na Euro 22. Powiedział, że Wielka Brytania musi nadal wspierać Ukrainę i nazwał przyszły rok „nowym rozdziałem” dla kraju przed koronacją.

Lider laburzystów powiedział, że jego partia będzie nadal opowiadać się za „nową Wielką Brytanią”, która naprawi problemy w usługach publicznych i „rozwinie gospodarkę dla wszystkich”.

- Aby nadzieja rozkwitła, Wielka Brytania musi się zmienić. Sposób, w jaki ludzie pracy zmagają się z problemami tej zimy, sposób, w jaki nasze usługi publiczne znajdują się na krawędzi, nie wymaga niczego innego.

Obiecując „przywrócenie wiary” w politykę jako „siłę na rzecz dobra”, powiedział:

- Aby Wielka Brytania stała się sprawiedliwszym, bardziej zielonym, bardziej dynamicznym krajem – potrzebujemy zupełnie nowego sposobu uprawiania polityki. Po wszystkim, przez co razem przeszliśmy, Wielka Brytania na to zasługuje.

Nadzieja i optymizm

Lider Liberalnych Demokratów, Sir Ed Davey, powtórzył przesłanie, że czasy są „trudne”, ale powiedział, że nowy rok jest „okazją, aby przewrócić stronę i spojrzeć w przyszłość”.

- Chociaż sytuacja milionów ludzi jest trudna, czuję, że zmiana jest możliwa – dlatego patrzę w Nowy Rok z nadzieją i optymizmem – powiedział.

