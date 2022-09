Przerywanie diety. Jakie są tego najczęstsze przyczyny?

artykuł sponsorowany

W obecnych czasach mamy dostęp do bardzo wielu różnorodnych diet. Gotowe przepisy, a nawet całe jadłospisy znaleźć można na wielu popularnych stronach internetowych. Dzielą się one na wiele kategorii w tym pod kątem szybkości i prostoty wykonania. Pomimo takiej dostępności do gotowych diet, jak i ogromu wiedzy dostępnej w sieci, nadal wielu z nas ma problem z utrzymaniem diety. Dlaczego tak trudno wytrzymać na zdrowej diecie, czy redukcji? Zbyt monotonne posiłki, brak wsparcia, a może za duże wymagania? Sprawdźmy, jak żyć zdrowo, a przy okazji zgubić zbędne kilogramy.

Brak zróżnicowanego jadłospisu

Zaczynamy dietę od restrykcyjnych zakazów i nakazów. Wstajemy rano i stwierdzamy: od dziś nie jem słodyczy, nie spożywam cukru, jem tylko same owoce i warzywa. Zapominamy, że to właśnie zbilansowana dieta jest kluczem do sukcesu! Nasz organizm potrzebuje odpowiedniej ilości białka, węglowodanów oraz tłuszczy. Nie warto ograniczać wszystkiego od razu i zmniejszać drastycznie ilość kalorii w diecie, ponieważ będziemy chodzić głodni.

Decydując się na redukcję kalorii, trzeba zwrócić uwagę na różnorodność posiłków. Monotonność w diecie prowadzi bardzo często do jej przerywania! Codzienne jedzenie sałatek, czy gotowanego kurczaka szybko się znudzi i z pewnością doprowadzi do podjadania. Jest jednak na to sprawdzone rozwiązanie. Dieta online jest najlepszym sposobem, aby pozbyć się rutyny z kuchni. Daje również możliwość indywidualnego doboru diety. Pamiętajmy, że zdrowe jedzenie nie musi być nudne. Zbilansowana dieta składa się z białka dostarczanego w różnorodnej formie. Od popularnego kurczaka po tofu, czy produkty nabiałowe. Na redukcji nie może zabraknąć orzechów, olei roślinnych, pestek, które bogate są w zdrowe tłuszcze. Nie bójmy się również węglowodanów, ponieważ dostarczają nam należytej energii.

Cele diety — całkiem nierealne!

Narzucenie sobie restrykcyjnej diety, opartej na niskokalorycznych produktach i licznych ograniczeniach to idealny przepis na efekt jojo. Czym jest i skąd się bierze efekt jojo? Zbyt niska kaloryczność, głodówki pozwolą w bardzo szybki sposób pozbyć się dodatkowych kilogramów. Jednak jest to krótkotrwały efekt i bardzo niebezpieczny. Nie uczy w żaden sposób prawidłowego odżywiania i doprowadza do skrajnego wycieńczenia organizmu. Zazwyczaj nie jesteśmy w stanie, wytrzymać na takiej diecie przez dłuższy czas. Wracamy więc do starych nawyków i zjadamy znacznie większą ilość kalorii. Organizm ze względu na swój kiepski stan zaczyna „gromadzić na później”. W taki sposób wracamy do dawnej wagi, a nawet zaczynamy ważyć więcej – To jest właśnie efekt jojo. Nie ma czegoś takiego jak szybkie odchudzanie. Odchudzenie powinno być etapowe, tak aby powoli tracić nadprogramowe kilogramy.

Brak mentora i wsparcia wśród bliskich

Dieta odchudzająca wymaga dużego samozaparcia. Wsparcie bliskich i osoby posiadającej wiedzę z zakresu odżywiania jest bardzo istotne. Zdrowe odżywianie polega na świadomym wyborze wartościowych składników. Często nie posiadamy wiedzy, na temat kaloryczności niektórych potraw. Nie jesteśmy w stanie, dobrać należytej ilości makroelementów do potrzeb swojego organizmu. Skuteczne odchudzanie nie polega wyłącznie na redukcji. Ma ono bowiem niezmiernie ważny wpływ na gospodarkę hormonalną, nasze samopoczucie, a także poprawia kondycję włosów i paznokci. Dlatego warto skorzystać z pomocy specjalisty, a także prosić o pomoc wśród bliskich. Dobrze jest równocześnie pogłębiać wiedzę z takich źródeł jak https://akopszostak.com/blog/. Brak wsparcia potrafi demotywować, natomiast brak mentora może doprowadzić do złego doboru składników odżywczych. Bardzo dobry, doświadczony specjalista jest w stanie sprawić, że zdrowe odżywianie będzie dla nas samą przyjemnością. Niekoniecznie zaś nieustannymi wyrzeczeniami na drodze do wymarzonej sylwetki.

Brak odstępstw od planu diety, czyli brak tzw. cheat meal

Plan diety kojarzony jest zazwyczaj z czymś restrykcyjnym. Same zakazy i nakazy, brak przyjemności. Otóż nie! Jest to bardzo schematyczne i niewłaściwe podejście. Dieta powinna pomóc zgubić nadprogramowe kilogramy, ale także nauczyć nas zdrowo jeść. Zdrowy tryb życia to nic innego jak osiągnięcie kompromisu. Zjedzenie pizzy na mieście, batonik między posiłkami czy paczka chipsów nie przekreśla naszego trybu życia. Cheat meal jest jak najbardziej wskazany. Trzeba tylko pilnować, aby przetworzona żywność nie stanowiła podstawy naszej diety. Istnieją zdrowe zamienniki, ale jak wszyscy wiemy to nie ten samo. Restrykcyjna dieta może doprowadzić do zaburzeń odżywiania, dlatego odstępstwa od planu diety są czymś normalnym, a wręcz niezbędnym aby zachować równowagę.