Przerażający wypadek w Pontyclun. Samochód stratował ludzi siedzących przed pubem

Do przerażającego zdarzenia doszło w południowej Walii.

fot. Google Maps

W południowej Walii doszło w czwartek wieczorem do przerażającego wypadku. 79-letni kierowca, który źle się poczuł nagle za kierownicą, wjechał w ludzi siedzących przed pubem w Pontyclun. Sześć osób trafiło do szpitala z obrażeniami.

Świadkowie zdarzenia mówią o „przerażającym” wypadku przed pubem w południowej Walii. 79-letni kierowca Forda poczuł się źle w trakcie jazdy samochodem i wjechał w ludzi siedzących przed lokalem.

Samochód wjechał w ludzi

Do wypadku doszło w czwartek wieczorem przy pubie The Windsor w Pontyclun. Rannych zostało sześć osób, w tym jedna ciężko, a kierowca znajduje się w stanie krytycznym – poinformowała policja. Na miejsce zdarzenia przyjechało co najmniej pięć karetek pogotowia i helikopter medyczny.

Inspektor James Ratti z South Wales Police powiedział:

- Służby ratunkowe zostały wezwane do tego krytycznego incydentu przed godziną 20:30 dzisiaj wieczorem i musiały udzielić pomocy wielu osobom. To był bardzo niepokojący incydent i jesteśmy niezmiernie wdzięczni przechodniom, którzy przyszli z pomocą poszkodowanym w momencie bezpośrednio po zderzeniu.

Trwa śledztwo

South Wales Police prowadzi śledztwo w sprawie wypadku. Jeden ze świadków zdarzenia powiedział:

- Przechodziłem akurat przez ogródek piwny, aby na kogoś poczekać, gdy ktoś zamawiał drinki i wtedy doszło do wypadku. Odgłos był taki, jakby ktoś upuścił ogromny ładunek z kuflami piwa. W pubie nastąpiło poruszenie i ludzie zaczęli biegać próbując udzielić pomocy innym, szukali ręczników i poduszek. To była rzeź. Takie rzeczy widziałem tylko w serwisach informacyjnych. Myślałem, że takie coś się nie zdarza.