Przerażające sceny w Manchesterze. Zawaliły się fronty dwóch domów parę godzin po tym, jak samochód zapadł się w ogromną wyrwę

fot. Twitter

W Manchesterze na Walmer Street powstało ogromne zapadlisko, w które osunął się samochód, a następnie po paru godzinach zawaliły się fronty dwóch domów. Policja ewakuowała większość osób mieszkających przy ulicy.

Ogromne zapadlisko pojawiło się w nocy po obfitych ulewach wywołanych przez huragan Christoph i opadach śniegu. Na zdjęciach zrobionych przez przerażonych mieszkańców dzielnicy możemy zobaczyć, jak jeden z zaparkowanych na ulicy samochodów częściowo znalazł się w kraterze.

Wydobycie samochodu z krateru

Strażacy musieli „wyłowić” jeden z samochodów z 4-metrowego zapadliska, następnie usunąć z ulicy pozostałe pojazdy i otoczyć zapadlisko barierkami zabezpieczającymi. Niestety wyrwa, która zrobiła się na drodze, doprowadziła do uszkodzenia czterech budynków, a w dwóch z nich zawaliły się fronty po paru godzinach.

Zawalone fronty domów

I’m at Abbey Hey in Gorton where emergency services are dealing with an extraordinary scene. A huge sinkhole has opened up on Walmer St and has pulled the front off two terraced houses. Much of the street has been evacuated. @MENnewsdeskpic.twitter.com/RCjKsy0ZXX — SteveRobsonMEN (@SteveRobson04) January 21, 2021

Służby ratunkowe poinformowały, że w sumie ucierpiały cztery posiadłości przy Walmer Street. Nikt nie został ranny. W oficjalnym oświadczeniu podanym przez United Utilities napisano:

- United Utilities interweniowało w sprawie zapadnięcia się kanału ściekowego przy Walmer Street w Abbey Hey. Wywołało to częściowe zapadniecie się odcinka drogi oraz poważne uszkodzenia budynków w pobliżu. Całe szczęście wszyscy są bezpieczni i nikt nie odniósł obrażeń. Podjęto decyzję o przeniesieniu mieszkańców czterech nieruchomości, którzy znaleźli zastępcze zakwaterowanie.

People are stood with their belongings in suitcases after being evacuated. It’s clear that several other properties are also badly damaged. One resident Barry Lock told me: “I’m just praying I’ve still got a house in a few days!” @MENnewsdeskpic.twitter.com/KydaFNwlBt — SteveRobsonMEN (@SteveRobson04) January 21, 2021

United Utilities dodało także, że mieszkańcy dzielnicy nadal mają dostęp do wody i nic się nie zmieniło w tej kwestii.

Ewakuacja tysięcy mieszkańców

Jak podało „Manchester Evening News” – w nocy ze środy na czwartek ewakuowano tysiące mieszkańców dzielnicy Didsbury w Manchesterze ze względu na rosnący poziom wody w rzece przez huragan Christoph.