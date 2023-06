Przerażające sceny w Londynie. Mężczyzna biegał z koktajlem Mołotowa po ulicy grożąc ludziom [wideo]

W Neasden w zachodnim Londynie na ulicy pojawił się mężczyzna wymachujący płonącym koktajlem Mołotowa i grożący ludziom. Jedna z mieszkanek okolicy nagrała całe zdarzenie i opublikowała je na Twitterze.

Na nagraniu widać, jak mężczyzna zapala koktajl Mołotowa i biegnie przez ulicę próbując następnie wrzucić płonącą butelkę na teren jednego z domów, ale wypada mu ona z rąk roztrzaskując się za jego plecami.

Do przerażającego zdarzenia doszło przed godziną 8.30 rano w środę. Na ruchliwej ulicy pełnej zaparkowanych samochodów widać biegnącego mężczyznę z płonącym koktajlem Mołotowa w ręku.

Na ulicy słychać też krzyki ludzi z przerażeniem patrzących na to, co robi mężczyzna. Ten zatrzymał się przy ogrodzeniu jednego z domów i próbował się zamachnąć, po czym płonąca butelka wypadła mu z rąk, albo celowo upuścił ją na chodnik, gdzie zaczęła płonąć.

Nadal słychać było krzyki mężczyzny, który wyglądał tak, jakby brał udział w zaciekłej kłótni. Później odszedł do jednego z domów naprzeciwko.

ZOBACZ NAGRANIE Z LONDYNU:

only in neasden would this be happening at 8am. pic.twitter.com/9fFGdJNiOB