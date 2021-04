Przeprowadzka do Wielkiej Brytanii po Brexicie. Co powinieneś wiedzieć?

Planujesz przeprowadzkę do Wielkiej Brytanii?

1 stycznia 2021 roku stał się datą historyczną. To ona wyznacza koniec pewnej epoki dla Wielkiej Brytanii, która dokładnie od tego dnia przestała być członkiem Unii Europejskiej i wprowadziła własne zasady, m.in. dotyczące imigracji. Co zatem od tego właśnie dnia zmieniło się dla Polaków przyjeżdżających na Wyspy w celu osiedlenia się i podjęcia pracy?

W najnowszym poradniku Polish Express „Przeprowadzka do Wielkiej Brytanii po Brexicie” opisane zostały dokładne wytyczne dotyczące imigrantów z UE, w tym Polaków, którzy postanowili przeprowadzić się do Wielkiej Brytanii po zakończeniu okresu przejściowego.

Przeprowadzka do Wielkiej Brytanii

Od 1 stycznia 2021 roku przeprowadzka do Wielkiej Brytanii z Polski nie jest już tak łatwa, jak była jeszcze w roku 2020, co jest związane z wejściem w życie nowej polityki imigracyjnej opartej na rygorystycznych kryteriach związanych z wysokością zarobków, czy znajomością języka angielskiego.

Jednak oprócz samej przeprowadzki dla Polaków decydujących się na zamieszkanie w Wielkiej Brytanii ważne są także zasady, na jakich od tej pory może ich odwiedzać rodzina z Polski. Czy potrzebuje na to wizy, czy nie jest to konieczne? Ponadto chcemy też wiedzieć, czy decydując się na emigrację na Wyspy, będziemy mogli zabrać ze sobą swojego psa, kota lub inne zwierzę domowe. Te wszystkie tematy wyjaśnione są w naszym poradniku>>

Przewóz towarów do UK

Wraz z końcem okresu przejściowego zaczęły obowiązywać także limity dotyczące ilości i wartości towarów, które zamierzamy przewieźć do Wielkiej Brytanii bez cła i podatku. Z poradnika dowiesz się nie tylko, tego, ale także jakie są warunki legalnego przewiezienia towarów objętych akcyzą.

Prawo jazdy w UK po Brexicie

Jedną z istotnych codziennych kwestii ważnych dla Polaków planujących wyjazd na Wyspy, a także dla tych, którzy już tutaj mieszkają, jest prawo jazdy i prowadzenie samochodu w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Wielu naszych rodaków zastanawia się, czy polskie prawo jazdy wystarczy, czy korzystniejsza jest wymiana polskiego dokumentu na jego wersję brytyjską. Tego także dowiesz się z naszego poradnika „Przeprowadzka do Wielkiej Brytanii po Brexicie”.

Pomoc medyczna

W czasie trwającej pandemii kwestia dostępu do opieki zdrowotnej należy niewątpliwie do najważniejszych. Brytyjski rząd postanowił jednak wprowadzić pewne zmiany w karcie ubezpieczenia zdrowotnego i zastąpić dotychczasową kartą EHIC (European Health Insurance Card) kartą GHIC (Global Health Insurance Card). Co pod tym względem zmieniło się dla Polaków mieszkających w UK i planujących np. wizytę w kraju? O tym wszystkim i jeszcze paru dodatkowych kwestiach dowiesz się, gdy wejdziesz na>>>

