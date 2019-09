Przeprowadzka do UK po "twardym" Brexicie - co trzeba wiedzieć?

Na oficjalnej stronie brytyjskiego rządu zaktualizowano informacje związane z Euro TLR oraz wytycznymi dotyczącymi imigracji do Wielkiej Brytanii, w razie gdy kraj ten przestanie należeć do Unii Europejskiej.

Na mocy regulacji określanych jako Euro TLR ("european temporary leave to remain") obywatele krajów członkowskich Unii Europejskiej, państw należących do EOG oraz Szwajcarii mogą uzyskać tymczasowy status imigracyjny po tym, jak dojdzie do wyjście UK z UE bez umowy. Dzięki niemu będą mogli mieszkać i żyć w Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 roku.

Jeśli chcesz przeprowadzić się/pozostać w Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 musisz złożyć wniosek o Euro TLR lub w ramach przyszłego systemu imigracyjnego. Możesz ubiegać się o Euro TLR, gdy program zostanie otwarty dopiero po tym, jak Wielka Brytania opuści UE bez umowy. Termin składania wniosków upływa 31 grudnia 2020. Aplikacja jest bezpłatna. Formularz wniosku będzie dostępny online.

Twoje prawa i status:

Wraz z Euro TLR będziesz mógł pozostać w Wielkiej Brytanii przez 36 miesięcy od daty jego przyznania, jeśli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie. Do 31 grudnia 2020 będziesz mógł udowodnić swoje prawo do pracy i wynajmu nieruchomości za pomocą paszportu UE lub dowodu tożsamości.

Euro TLR zapewnia prawo do: pracy, korzystania z NHS, nauki, dostępu do świadczeń, podróżowania do i z U.

Kto musi złożyć wniosek?

Musisz złożyć wniosek, jeśli chcesz pozostać w Wielkiej Brytanii po 31 grudnia 2020 oraz jesteś: Szwajcarem, obywatelem EOG lub UE, chcesz przenieść się do UK po Brexicie. Obywatele Irlandii nie muszą ubiegać się o pobyt w Wielkiej Brytanii, także po 31 grudnia 2020. Będą nadal mieć prawo do wjazdu, życia, pracy i nauki w Wielkiej Brytanii na podstawie innych ustaleń.

Członkowie bliskiej rodziny obywateli UE, EOG lub Szwajcarii będą mogli ubiegać się o Euro TLR w ten sposób, ale będą musieli przedstawić dodatkowe informacje. Wiadomo również, że będą mogli pozostać w UK aż do czasu wygaśnięcia Euro TLR przyznanego członkom ich rodzin.

UWAGA! Jeśli mieszkałeś w Wielkiej Brytanii zanim dojdzie/doszło do twardego Brexitu to możesz starać się o "settled status", który ma zagwarantować prawo dalszego pobytu w UK, bez konieczności starania się o Euro TLR. Więcej na ten temat przeczytasz na oficjalnych stronach rządowych.

