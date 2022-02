Przepowiednie Nostradamusa na 2022 rok. Co wydarzy się w tym roku według jasnowidza?

Co słynny jasnowidz pisał w swoim dziele "Les Propeties" o 2022 roku?

Jakie są przepowiednie żyjącego około 500 lat temu Nostradamusa na ten rok? Słynny jasnowidz i astrolog, który w 1555 roku napisał książkę „Les Propeties”, a w niej opisał klęski żywiołowe, wojny i rewolucje, miał też coś do powiedzenia na temat 2022 roku.

Czy przepowiednie Nostradamusa zapisane w jego dziele „Les Propeties” zawierającym 942 czterowiersze faktycznie coś mówią o przyszłości? Niektórzy twierdzą, że są zbyt ogólne i pisane w mało przejrzysty sposób, co sprawia, że można je dopasować do wielu wydarzeń, które już się dokonały. Mimo tych argumentów wciąż jednak budzą ogromne zainteresowanie.

Przepowiednie Nostradamusa na 2022 rok

Wśród przepowiedni Nostradamusa na 2022 rok znalazły się tematy, którymi obecnie żyjemy, m.in. konflikty zbrojne, inflacja czy ocieplenie klimatu.

Jasnowidz roztacza przerażającą wizję dotyczącą inflacji. Według niego „Nie ma opatów, mnichów, nie ma nowicjuszy do nauki. Miód będzie kosztował o wiele więcej niż wosk do świec. Wysoka cena pszenicy sprawi, że człowiek będzie tak poruszony, że zje bliźniego w rozpaczy”. Z pogarszającą się sytuacją finansową społeczeństw i galopującą inflacją mamy do czynienia już od wielu miesięcy, jednak z wizji proroka wynika, że sytuacja jeszcze bardziej może się pogorszyć.

Ocieplenie klimatu jest kolejnym tematem, który pojawia się w przepowiedniach Nostradamusa na 2022 rok. Mówi on o burzy słonecznej o niespotykanej sile i podniesieniu się poziomu morza przez stopienie biegunów. Ludzkość miałyby nawiedzać również trzęsienia ziemi, susze i powodzie.

Interpretatorzy Nostradamusa mówią, że proroctwo o tym, że „nienaruszalne świątynie czasów rzymskich odrzucą swoje podwaliny” miałoby dotyczyć upadku Unii Europejskiej.

Jasnowidz pisze też o śmierci jednego z najbardziej znanych światowych przywódców: „Nagła śmierć pierwszego bohatera, zostanie on zmieniony i w jego królestwie postawią innego”. Nie wiadomo, czy miał on na myśli Władimira Putina, Elżbietę II czy może Kim Dzong-Una.

Nostradamus pisze o „nowym mędrcu”, „Księżycu w pełni nad wysoką górą” i „oczach zwróconych na południe”, co zinterpretowano jako ekspansję sztucznej inteligencji i postać Elona Muska, który przeniósł swoje imperium na południe Stanów Zjednoczonych, do Teksasu, gdzie poświęcił się produkcji robotów.

„Wielki ogień”

Wśród wizji francuskiego jasnowidza znalazło się także jedno z najbardziej przerażających ludzkość – oprócz wojny – proroctw, które dotyczy uderzenia asteroidy i zagłady ludzkości. Według Nostradamusa ma dojść do uderzenia w Ziemię „niebiańskiego kamienia”, który wywoła „wielki ogień”, jednak nie wiadomo kiedy.

Zdaniem jasnowidza w 2022 roku wybuchnie kilka strasznych konfliktów zbrojnych. Jak czytamy: „W czasie gdy walka i furia osiągną na Ziemi szczyt, ujrzymy na niebie kometę, która będzie początkiem zapowiadającym katastrofy, jakich nie znał świat.”