Przepowiednie na 2021 rok. Co wydarzy się według Baby Wangi w najbliższej przyszłości?

Rok 2020 nie jest zaliczany do najszczęśliwszych ze względu na wciąż trwającą pandemię, jednak wszyscy mamy nadzieję na to, że rok 2021 będzie już lepszy od poprzedniego. Jakie są zatem przepowiednie słynnej bułgarskiej znachorki, Baby Wangi na najbliższą i daleką przyszłość?

Nawet jeśli wielu z nas w nie nie wierzy, to i tak jesteśmy ich ciekawi. Przepowiednie Baby Wangi, podobnie jak wizje Nostradamusa cieszą się ogromną popularnością nawet wśród zadeklarowanych sceptyków. Co zatem o najbliższej przyszłości powiedziała Baba Wanga?

Przepowiednie Baby Wangi na 2021 rok

Spośród licznych przepowiedni Baby Wangi na temat zarówno naszego gatunku jak i losów planety interpretatorzy rozszyfrowali, że w najbliższym czasie dojdzie „wyludnienia” lub „osamotnienia” Europy. Co do tego, czy będzie to dokładnie rok 2021, interpretatorzy nie są zgodni.

Nie wiadomo także, czy wizja ta stanowi odniesienie do pandemii koronawirusa, która łączy się zarówno ze śmiercią wielu osób, jak i stanem izolacji. Są też tacy, który widzą w tym „koniec Europy”, a konkretnie utracenie przychylności reszty świata.

Co ciekawe – według Baby Wangi, a także w dużej mierze jej interpretatorów i tłumaczy, w roku 2023 nastąpi zmiana orbity Ziemi.

Przepowiednie dla ludzkości

Baba Wanga, która twierdziła, że Bóg pozbawił ją „ludzkiego wzroku, ale dał inne oczy, by zobaczyła świat widzialny i niewidzialny”, przepowiedziała także losy ludzkości na 3 tysiące lat w przyszłość. Zgodnie z nimi:

2046 roku każdy ludzki organ będzie mógł zostać stworzony od podstaw, a transplantacja organów będzie najbardziej skuteczną metodą leczenia

2088 roku pojawi się nowa choroba, w wyniku której ludzie będą się starzeć w ciągu chwili

2097 roku ludzie znajdą lekarstwo na tę chorobę

2164 roku „zwierzęta zmieniają się w pół-ludzi”

2167 roku powstanie systemu religijnego obejmującego całą Ziemię

2170 roku wielka susza

2183 kolonia na Marsie staje się jądrowym supermocarstwem, które żąda niepodległości od Ziemi

2201 roku termojądrowe procesy na Słońcu zwalniają i spada temperatura na Ziemi

2271 roku zmianie ulegają pewne prawa fizyczne

2273 roku mieszają się wszystkie rasy i powstaje nowa

2279 roku ludzie odkrywają możliwość uzyskania energii „z niczego”

2288 roku ludzie potrafią cofać się w czasie i kontaktować się z obcymi

3005 roku wybuchnie wojna na Marsie, a trajektoria tej planety zostanie naruszona

3797 roku do tego czasu życie na Ziemi zniknie, ale rozwój ludzkości pozwala na zorganizowanie życia w innych układach planetarnych

3803 roku zaludnianie stopniowe nowej planety, ale jej klimat wpływa na mutacje u ludzi

4304 roku zostaje wynalezione lekarstwo na każdą istniejącą chorobę

4308 roku ludzie za sprawą mutacji są w stanie wykorzystać ponad 30 proc. możliwości swoich mózgów, a uczuci zła i nienawiści przestaje istnieć

4509 roku ludzie osiągają tak wysoki stopień rozwoju, że mogą rozmawiać z czymś, co nazywamy bogiem

4674 roku ludzie osiągają nieśmiertelność

5076 roku odkrycie granicy Wszechświata

5078 roku podjęcie decyzji o przekroczeniu granicy Wszechświata (40 proc. populacji jest przeciw)

5079 roku dochodzi do tego, co jasnowidzka nazywa końcem świata. Zgodnie z jej ostatnimi słowami wypowiedzialnymi przed śmiercią „nadejdą czasy cudów, kiedy nauka poczyni wielkie odkrycia w dziedzinie tego, co niematerialne. Będziemy świadkami nadzwyczajnych odkryć archeologicznych, które zasadniczo zmienią wiedzę o świecie starożytnym. Całe ukryte złoto wyjdzie na powierzchnię, opuszczając wody. Tak postanowiono z góry”.