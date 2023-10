Styl życia Przepisy z polską nutą: jakie potrawy kochają Polacy na emigracji?

Wielu naszych rodaków decydując się na wyjazd z Polski, decydowało się jednocześnie na podróż w nieznane. W poszukiwaniu lepszego życia i nowych możliwości zabrali ze sobą swoje kulinarne upodobania.

W ten sposób wraz z pierwszą falą „unijnej” emigracji z Polski na Wyspy przybyła kuchnia polska. Choć Polacy, którzy podjęli decyzję o wyjeździe, pozostawili wiele „polskich” rzeczy w kraju, to akurat swoją kuchnię niejako przywieźli ze sobą! Nie będzie żadnej przesady w twierdzeniu, iż w emigranckim sercu pozostało zamiłowanie do kuchni rodzinnego kraju. Dla Polaków na emigracji ten smak ojczystych potraw i tradycje kulinarne był czymś niezwykle ważnym.

Nasi rodacy, którzy po otwarciu brytyjskiej granicy przeprowadzali się do UK, przywozili ze sobą swoje przyzwyczajenia kulinarne, swoje smaki i swoje zamiłowanie do swojskich i domowych specjałów. Świeżo upieczeni emigranci znad Wisły z niejaką nieufnością podchodzili do kuchni angielskiej czy brytyjskiej, która jest przede wszystkim mało znana i wcale nie taka łatwa (w porównaniu z kuchnią włoską).

Jednocześnie wraz z emigrującymi Polakami do Wielkiej Brytanii zawitała kuchnia obfita, ciężka, charakteryzującą się częstym użyciem dużych ilości mięsa, o wyrazistym smaku i słowiańskim charakterze. Szybko okazało się, że smakują nie tylko nam samym, ale również Brytyjczykom! Kuchnia polska spotkała się z dużym uznaniem na Wyspach i z miejsca stała się niezwykle popularna.

W artykule tym przyjrzymy się, jakie przepisy z polską nutą cieszą się największą popularnością wśród Polaków na emigracji:

1. Ikona polskiej kuchni na świecie, czyli pierogi

Co prawda pierogi są uważane przez Polaków, jak i cudzoziemców, za potrawę typowo polską, wręcz narodową, ale… wcale nie pochodzą z naszej ojczyzny! Pierwotnie pomysł nadziewania kawałków ciasta makaronowego różnymi rodzajami farszu i ich gotowania, pieczenia lub smażenia narodził się w Chinach. Właśnie z tego dalekiego kraju przez Ruś dotarł do Polski. Dopiero później rozpowszechnił się w innych krajach Europy.

Pierogi były już znane w XIII wieku. Początkowo przygotowywano je wyłącznie na specjalne okazje i święta, a w XVII wieku pierogi (gotowane, pieczone, jak i smażone) były już dobrze znane w kuchni staropolskiej.

Dla Polaków na emigracji pierogi to nie tylko zwykłe danie, ale wręcz symbol tradycji. Pierogi ruskie, z mięsem, czy też słodkie z owocami, a także w nieco bardziej nowoczesnych odmianach, jak pierogi z kurczakiem i grzybami czy z łososiem — każdy znajdzie coś smacznego dla siebie!

2. Rosół idealny na niedzielę (i nie tylko!)

Polacy, podobnie, jak generalnie zachodni Słowianie, po prostu uwielbiają zupy! Ciężko wyobrazić sobie bardziej tradycyjne danie od rosołu, czyli zupy będącej wywarem mięsno-warzywnym z dodatkiem makaronu. Powszechnie należy do dań wskazywanych jako tradycyjne i typowe dla niedzielnego obiadu lub uroczystości obok kotleta schabowego.

3. Kociołek smaków, czyli bigos

„W kociołkach bigos grzano; w słowach wydać trudno bigosu smak przedziwny, kolor i woń cudną” – takimi słowami narodowy wieszcz, Adam Mickiewicz, na kartach „Pana Tadeusza” zachwala właśnie tradycyjną dla kuchni polskiej, litewskiej i białoruskiej potrawę z kapusty i mięsa. Idealnie do przyrządzenia bigosu nadaje się kiełbasa brocka marki Sokołów, która dostępna jest także w sklepach w UK.

Bigos jest daniem, które odzwierciedla bogactwo polskiej kuchni. Jest to potrawa, która przypomina o tradycyjnych polskich przyjęciach i rodzinnych uroczystościach. Polacy na emigracji często przygotowują bigos, aby poczuć lekko pikantny, kwaśno-słodkawy, intensywny smak!

4. Żur na wszystkie pory roku

Żur to nie tylko zupa, to prawdziwa legenda w polskiej kuchni. Polacy na emigracji często przygotowują żurek, który przypomina im smak z dzieciństwa. Jest on również nieodzownym elementem stołu na Wielkanoc! Ciężko wyobrazić sobie święta bez tej zupy! Doskonale do przygotowania jej nadaje się kiełbasa swojska od Sokołowa.

5. Polskie wędliny

Symbolem polskiej kuchni są również wędliny. Na emigracji Polacy często poszukują autentycznych polskich wędlin, a dzięki obecności polskiej marki Sokołów na rynku brytyjskim nie mają problemów, aby je znaleźć! Wybór jest naprawdę duży, a w ofercie znajdziemy choćby dobrze znane parówki dla dzieci, czyli Sokoliki. Pośród wielu podobnych produktów, wyrób Sokołowa wyróżnia się nie tylko bardzo wysoką zawartością mięsa, ale także obniżoną ilością tłuszczu. Dzięki temu, jako element urozmaiconej diety, stanowią dobre źródło białka.

